"Oxfam Arlon" participe à la Semaine européenne de la Réduction des déchets. Jusqu'à demain samedi, profitez de votre visite dans l'un des deux magasins situés respectivement aux n°3 et 10 de la Rue du Marché au Beurre, et ce, pour participer au concours organisé à cette occasion ! Chaque jour, un gagnant est en effet tiré au sort et reçoit un bon de 10 euros, valable sur les biens de seconde main (livres, brocante et tout le magasin de vente seconde-main). Les 5 gagnants seront contactés par email ou par gsm le lundi 25 novembre.

L’équipe de bénévoles d’Arlon assure la gestion d’un magasin de vêtements de seconde main et d’un magasin de commerce équitable tous les deux situés rue Marché au Beurre (3-10). Cela pour proposer des alternatives commerciales équitables et durables ainsi que de sensibiliser les client(e)s aux enjeux mondiaux et locaux parmi lesquels la nécessité de préserver la planète et de réduire les déchets.

Oxfam-Magasins du monde Arlon a décidé de participer à la Semaine européenne de la Réduction des déchets en invitant les Arlonais(e)s à se rendre dans ses magasins pour partir à la recherche des " chiffres maudits " du textile ainsi qu’à la découverte de leur artisanat équitable produit en matières recyclées ou leurs produits Zéro déchets.

Un(e) des participant(e) à ce jeu de sensibilisation sera tiré(e) au sort et recevra un cadeau surprise Oxfam-Magasins du monde !

Cette action, organisée en collaboration avec l’ASBL Ressources, se déroule jusqu'au 23 novembre de 10h00 à 17h00 Rue Marché au Beurre, 3 et 10 à Arlon



Françoise Blerot, responsable des Magasins Oxfam Arlon, était l'invitée de Philippe Lorain ce vendredi vers 6h20 :