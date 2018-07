Ouvrez votre coeur au monde.... devenez famille d'accueil !

Chaque année, l'asbl "WEP Windrose" accueille des élèves du monde entier venus découvrir la Belgique pendant 4 semaines à 1 année scolaire. Devenez famille d'accueil et vivez une expérience interculturelle d'une richesse inestimable !

Vous découvrez un monde inconnu à travers la personnalité d'un jeune étranger désireux de s'ouvrir l'esprit et lui donnez la chance de découvrir notre pays, notre culture et notre langue.

Vous vivez au plus près d'une autre culture et comprenez ainsi un mode de vie et une façon de penser différents.

Vous comprenez les bonheurs et les difficultés rencontrés par un élève-échange lors de son expérience à l'étranger. Un énorme avantage pour mieux anticiper, comprendre et partager le ressenti d'un jeune qui évolue dans un autre pays. Et une façon de vivre à distance l'expérience de votre enfant s'il a fait le choix de partir en programme scolaire à l'étranger.

Vous agrandissez votre famille et nouez des relations durables avec un jeune, et, à travers lui, son pays et sa culture.

Vous contribuez à donner une image positive de la Belgique et à mieux faire connaître notre pays à travers le monde.​

Adrien Buntinx, responsable communication chez "Wep Windrose", était ce matin l'invité de Philippe Lorain, aux alentours de 7h20 :