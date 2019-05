Osez le sport du triple effort avec le « Batifer Eco Triathlon » !

Parce qu’il est souvent associé à l’Ironman et ses longues distances (3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42 km à pied, soit un marathon), le triathlon est un sport, combinaison de trois disciplines, qui peut effrayer et sembler réservé à une « élite ». Et pourtant, il est bien plus accessible qu’il y paraît.



La preuve avec le Batifer Triathlon et ses membres qui ont débuté en n’étant souvent « bons » que dans un, voire deux, des trois sports concernés. Pour partager le bonheur de pratiquer le « sport du triple effort », ils organisent ce dimanche 19 mai des épreuves accessibles tant aux athlètes confirmés qu’aux sportifs occasionnels.



En triathlon, tout est question de distances. Ainsi, ceux qui savent un peu nager, pédaler et courir, sont invités à s’y essayer avec le « Découverte » qui propose de nager 300 m dans le grand étang de Freux (et admirer son cadre exceptionnel au bord de la grand-route entre Freux-Suzerain et Freux-Menil), enfourcher leur vélo pour rejoindre la Maison Communale de Libramont via les jolis villages de Bougnimont, Remagne, Renaumont, Ourt…, soit 12 km, et ensuite courir 3 km dans le champ de foire et le parc paysager.



Pour les plus aguerris, il y a le « Sprint » avec 750 m dans l’eau, 20 km sur deux roues et 5 km à pied.



Les habitués du « tri » se lanceront sur la Distance Olympique, le « DO », avec respectivement 1500 m, 40 km et 10 km.



A noter encore que les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à participer à 16h à un Duathlon kids « just for fun », de quoi se tester sur deux (4 km à vtt et 2 km de course à pied) des trois sports du triple effort. C’est gratuit et sécurisé puisque cela se passera sur le champ de foire libramontois.



Le Batifer Triathlon privilégie le concept « Eco-Friendly » pour les athlètes et leurs supporters.



Quelques jours avant cette 2ème édition de leur Eco Triathlon, les organisateurs ont déjà enregistré l’engagement de plus de 575 participants (300 en 2018) ! Le Comité du Team Batifer est totalement investi dans son organisation pour proposer une grande journée pour tous les triathlètes, leurs accompagnants et les spectateurs. Pour les retardataires, ou celles et ceux qui veulent oser, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai.



A noter encore que le Batifer Triathlon a ouvert une section « tri » féminine sous la houlette d’Emilie Lacourt et une section trail dont les membres s’entraînent avec Geoffrey Lallemand. Ce dernier est la cheville ouvrière du Trail de la Provinciale qui aura lieu à Mirwart le samedi 24 août sur des distances de 8 km (250 D+), 14 km (650 D+) et 25 km (1250 D+).



Toutes les infos sont sur www.batifer-triathlon.be



Ce lundi vers 6h20, Philippe Lorain recevait en direct Pascal Willems, cheville ouvrière du « Batifer Eco Triathlon », qui aura lieu ce dimanche 19 mai à Libramont.