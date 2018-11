Opération 11.11.11.: les enjeux de citoyenneté mondiale et solidaire également en province de Luxembourg...

Les équipes 11.11.11 de notre belle province sont en éveil.

Dans une organisation qui réunit pas moins de 87 associations et ONG de solidarité internationale, le réseau citoyen régional compte actuellement 678 membres dans 40 des 44 communes de la Province et plus de 1200 sympathisant-e-s. Le Noyau régional, présidé par Roger Kaiser, rassemble 20 personnes qui assurent le bon fonctionnement de la dynamique régionale. Giovanni Presciutti est, lui, chargé de relayer les aspirations régionales au sein du Conseil d’Administration de 11.11.11 à Bruxelles.

Chaque année, pendant 11 jours autour du 11 novembre, les équipes locales 11.11.11 se mobilisent pour organiser une vaste récolte de fonds. Elle permet de financer plus de 180 programmes émancipateurs portés par des collectivités partenaires dans es régions les plus pauvres du monde, en Asie, en Amérique latine, en Afrique.

Cette année encore, les équipes locales seront présentes à la sortie des magasins, mais aussi entre amis ou en famille, dans les villages et les quartiers, au porte-à-porte. Calendriers, livres de cuisine et cacao équitable sont complétés dans notre régionale par une " carte de soutien ".

L’Opération 11.11.11, à laquelle participent de plus en plus de " plus jeunes " adultes, cherche encore l’un-e ou l’autre relais du côté de Saint-Léger, Rouvroy, Wellin et Meix-devant-Virton.

Autre priorité cette année, à l’occasion du renouvellement des conseils communaux, la volonté de stimuler les Collèges communaux à être attentifs aux enjeux de citoyenneté mondiale et solidaire. Les équipes 11.11.11 souhaitent voir encore davantage reconnue leur mission de veille et d’interpellation. Elles appellent les communes où ce n’est pas encore le cas, à attribuer au sein du Collège la compétence " Solidarité internationale " à un-e échevin-e qui pourra renforcer les actions avec 11.11.11 et les initiatives locales de citoyenneté mondiale.

Dans le même ordre d’idées, l’enjeu climatique est aujourd’hui considéré comme prioritaire par les groupes 11.11.11

A l’échelle des communes et des collectivités locales, des actions concrètes peuvent être entreprises. Une mobilisation est aussi organisée le dimanche 2 décembre, sous le nom de " claim the climate ", à Bruxelles. Des départs collectifs seront organisés un peu partout par les équipes locales 11.11.11

Chacun-e est invité-e à se mobiliser, à son niveau.

Toute personne qui le souhaite peut apporter sa contribution à un monde juste et durable, par un coup de main au sein des équipes locales 11.11.11 ou, tout simplement déjà, en réservant le meilleur accueil aux volontaires qui proposeront ces prochains jours leurs produits à l’occasion de la 53è Opération 11.11.11

Quelques rendez-vous en province de Luxembourg à noter dans vos agendas :

Jeudi 8 novembre, Bertrix : "Quel armistice ? Un marché florissant : le commerce des armes" (Colupa) www.cncd.be/Armiste-quel-Armistice

Samedi 10 novembre, 20h00 Tintigny-Halle de Han: concert 11.11.11 Albert Blues Band et + www.cncd.be/Concert-11-11-11-Albert-Blues-Band

Dimanche 11 novembre 8h30, Rendeux-Gênes: Déjeuner équitable 11.11.11

Jeudi 15 novembre, Neufchâteau: film "La loi du Marché" avec Michel Cermak

Samedi 24 novembre, Paliseul : journée 11.11.11 du jouet

Dimanche 2 décembre : Claim the climate

Mercredi 12 décembre 20h00, Bertrix : " Les multinationales sont-elles au-dessus des lois ?", Michel Cermak

Mardi 18 décembre, Marche-en-Famenne : journée des Migrant-e-s (Coluxam)

Samedi 26 janvier, Conseil de Réseau 11.11.11

Dimanche 27 janvier 14h00, Libramont : Assemblée régionale 11.11.11 de début d'année

Contacts 11.11.11 Luxembourg belge : Patrick Besure, animateur régional luxembourg@cncd.be 061/ 39 15 00