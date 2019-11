On va "Rire en Gaume" du 22 au 24 novembre !

Valentin Delaisse, initiateur du 1er Festival "Rire en Gaume" (du 22 au 24 novembre au Centre culturel d'Izel (Chiny), était l'invité "fil rouge" de Philippe Lorain ce vendredi entre 6h00 et 8h00. Il en a profité pour évoquer la genèse du projet, le programme 100% belge sans oublier toutes les modalités pratiques.

La Gaume, lieu de convivialité et de franche rigolade. Un lieu idéal pour l’organisation d’un festival qui mettra à l’honneur tous les styles d’humour. Cette première édition du festival " Rire en Gaume " mettra en avant 5 grands noms de l’humour belge francophone. Le temps du week-end des 22, 23 et 24 novembre, le centre culturel d’Izel (Chiny) sera transformé en temple du rire. De plus, la cafétéria du centre culturel accueillera également une exposition d’un caricaturiste/dessinateur bien connu, accessible à tous gratuitement. Au vu du succès d’autres festivals du rire en Belgique et à l’étranger, la création de ce festival s’inscrit dans une logique de développement culturel, mais aussi touristique de la Gaume. Ce festival sera inédit en son genre dans le sud de la province de Luxembourg. Positionner la Gaume sur la scène nationale du rire : tel est le grand défi que sont prêts à relever les organisateurs !

Parmi les 5 humoristes présents : Martin Charlier et son spectacle " Ceci n’est pas un kiki " qu'il jouera le vendredi 22 novembre à 20h30.



"Souvenez-vous. Juin 2013, Kiki l'Innocent débarque sur Vivacité. Pendant 2 ans, le personnage imaginé par Martin Charlier inonde véritablement le secteur audiovisuel. On le voit partout : en radio dans le Cactus de Jérôme de Warzée, en télé pour la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 et, surtout, dans La Tribune où il ponctue l'émission par ses célèbres répliques trempées dans l'acide. Depuis 2015, le Grand Cactus a permis à Martin Charlier de faire connaître des dizaines d'autres personnages truculents : de Luc Noël à Adolph Walenbuiten en passant par John John BW ou encore Don Publifino. Dans son tout nouveau spectacle " Ceci n'est pas un Kiki ", Martin Charlier vous les présentera tous pour votre plus grand bonheur. Un moment pétillant, explosif et bourré d'énergie où le spectateur n'aura que ses yeux pour pleurer... de rire !"

"Rire en Gaume", c'est aussi la venue de Freddy Tougaux et de son spectacle " 2 pour le prix d’1 ", programmé le samedi 23 novembre à 15h00.



Maintenant que Freddy a trouvé sa place, sur scène que le public l’a reconnu comme un artiste, il assume le rôle et tente même de comprendre son rapport à l’autre. Dans son costume étriqué d’homme normal, il s’ouvre et devient philosophe… à sa manière, en mode " qui suis-je? Et toi t’es qui? Qui qu’on naît et devient? ", Avec sa combinaison d’esprit très personnelle, il plonge dans une réflexion mystique pour chercher, derrière le miroir , à en savoir plus sur qui est l’un de l’autre: " 2 pour le prix d’1 ".

Pierre Theunis a également répondu présent pour la 1ère édition de festival gaumais. La date est fixée au samedi 23 novembre à 20h30.

On ne présente plus Pierre Theunis, musicien, chanteur, humoriste, compositeur, ... Musicien hors pair, doublé d'un homme pétri de générosité, Pierre vous fera planer dans son univers feutré. Accompagné de son musicien, Pierre Theunis promet un spectacle à l’humour liégeois, dont lui seul a le secret. Hommages, chansons, satires, parodies ou plus simplement plaisirs sont au programme !

Cécile Djunga sera aussi de la partie avec son spectacle " Presque célèbre ", le dimanche 24 novembre à 15h00.



Être célèbre ? : Une prouesse ? En tout cas une obsession pour Okito Kiese Landula Pour entrer dans la lumière elle va multiplier les tentatives : " pousser la chansonnette ", vendre des bananes, narrer de grands récits historiques, participer aux castings de la Télé-réalité, créer des applis originales, devenir mannequin ou footballeuse, ou les deux….. Devenir Miss Météo (euh çà c’est fait !) Pendant 1h 15, Cécile Djunga nous transporte dans ses nombreux univers déjantés, un parcours de la combattante pour devenir " presque célèbre " des personnages variés, des répliques cinglantes qui se mêlent au " capital sympathie " dégagé par cette talentueuse comédienne. Au programme : de la musique, de la danse et des vannes ! Un show drôle et rythmé que vous n'êtes pas prêt d'oublier.

Dernier humoriste à se produire sur la scène du centre culturel d'Izel, avec un spectacle intitulé " Sans blague ! " mais qui affiche malheureusement COMPLET, Renaud Rutten refermera, quant à lui, cette 1ère édition du festival "Rire en Gaume" le dimanche 23 novembre à 20h00.



Comédien, showman, improvisateur, Renaud Rutten est tout cela à la fois depuis bien longtemps. Le comédien, et fameux boute-en-train, nous vient l’espace d’une soirée exceptionnelle avec des histoires plus drôles que jamais. Renaud Rutten s’est amusé à personnaliser ce spectacle d’humour pour permettre au public d’assister à une représentation dont le souvenir permettra, sans doute, d’avoir un œil différent sur ce comédien unique en son genre. Quoi de plus important que le rire dans une société d’humains stressés et intelligents ?

En plus de proposer 5 spectacles d’humour en 1 week-end, le festival " Rire en Gaume " accueillera également, durant ces 3 jours, dans la cafétéria du centre culturel d’Izel, une exposition d’un caricaturiste gaumais bien connu, Rafagé. L’exposition sera accessible gratuitement, même pour les personnes ne procédant pas de ticket pour un spectacle, le samedi et le dimanche, de 17h00 à 20h00.



Rafagé, de son vrai nom Raphaël Donay est un caricaturiste gaumais, autodidacte, qui aime l’absurde. Il a dessiné pour des journaux belges : La Dernière Heure, La Meuse Luxembourg, L’Avenir du Luxembourg, mais aussi français comme Le Républicain Lorrain,… Il a été sélectionné et édité au Concours de cartoon Tabriz cartoon molla nazreddin, en Azerbaïdjan, en 2009. Il a participé à de nombreuses expositions de groupe : Metz, Mons, Avignon, Limoges, Orléans, Marseille, Jonzac, etc... et Festivals de dessins de presse et BD : Bruxelles, Lyon, Lille, Metz, Saint-JustleMartel, Téloché, Marseille, Nancy, Mons... En 2010, il a créé le festival international de la caricature, de la BD de presse et d’humour à Virton, qui s’est ensuite délocalisé à Bastogne.

Le dessinateur gaumais sera présent pour des dessins en direct et des autographes le dimanche 23 novembre de 17h00 à 20h00.

Infos pratiques :

Centre culturel d’Izel, Avenue Germain Gilson, 48 à Izel (Chiny), à 5 kms de Florenville

Une salle de spectacle (270 places assises). Une cafétéria. Des places de parking à proximité.

Accès :

- Voiture Autoroute E411 sortie 28 (Chiny)

- Train Gare SNCB de Florenville ou Marbehan - Bus Ligne TEC 22/2

Tarifs :

Martin Charlier : 28€ /prévente 30€ /sur place

Freddy Tougaux : 28€ /prévente 30€ /sur place

Pierre Theunis : 23€ /prévente 25€ /sur place

Cécile Djunga : 23€ /prévente 25€ /sur place

Renaud Rutten : 30€ /prévente 30€ /sur place (SOLD-OUT !!!)

Freddy Tougaux & Pierre Theunis : 45€ /prévente

Cécile Djunga & Renaud Rutten : 47€ /prévente (PLUS DISPONIBLE !!!)

Billetterie : www.rireengaume.be

Infos : 0032 (0) 473/49.04.33

Réseaux sociaux : @rireengaume