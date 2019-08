On remonte le temps ce 15 août à Marche-en-Famenne

Le Marché 1900 anciennement appelé Marché aux Oiseaux de Marche-en-Famenne présente cette année 2019 sa cinquante-troisième édition.

Le Marché 1900 doit sa création à un défi lancé, en 1967, par l’animateur Jean-Claude Menessier, sur les ondes de la RTB, dans le cadre du grand jeu Vil’Vacances.

Défi peu banal : mettre sur pied, en cinq jours, un marché aux oiseaux, style 1900, avec au moins 100 marchands ! Le Comité des Fêtes, secondé par de nombreuses sociétés marchoises, releva le défi et le remporta brillamment.

Un tel succès ne pouvait rester sans lendemain. En 1968, un nouveau marché aux oiseaux, agrémenté de stands présentant des produits régionaux, des dentelles de Marche et des tapisseries, mobilisa la ville et lui aussi conquit le public.

En 1969, le 15 août fut la date définitivement fixée pour cette réjouissance hors du commun. Le désormais baptisé Marché 1900 prit plus d’ampleur encore. Les oiseaux y ont toujours une place d’honneur mais ils côtoient aussi des artisans, artistes, produits et attractions variés.

Comment expliquer son succès ?

Les vieux métiers, ceux d’autrefois, connus des grands-parents, dont se souviennent les parents, mais que bien des jeunes découvrent, s’y retrouvent pour la joie de tous.

Les artistes et les artisans montrent leurs talents, les produits de la région sont valorisés. Se promener à travers ce marché extraordinaire, applaudir les musiciens, les chanteurs et autres artistes de rue, savourer les produits de bouche de chez nous,

admirer le travail des artisans, s’essayer aux jeux d’autrefois, c’est aller, sans s’en rendre compte, à la rencontre de nos racines. Cette grande manifestation est devenue le rendez-vous incontournable pour tous les Marchois d’origine ou de cœur et leurs amis.

Une vraie machine à remonter le temps et à resserrer les liens !

A ne manquer pour rien au monde, pour apprécier la chaleur amicale du Marché 1900, il faut le vivre !

Des animations au cœur des rues avec la complicité des associations locales.

Elles seront encore une bonne quarantaine d’associations sportives ou culturelles marchoises et des environs qui disposeront d’un stand sur le marché 2019. Cette journée est l’occasion de récolter quelques sous afin de pouvoir vivre pendant une année.

Mât de cocagne, jeu de quilles, riboulette, recherche généalogique, lancer d’œufs, etc., sans oublier évidemment la gastronomie régionale, tartines de matoufé, omelettes au lard, pains saucisses, djôtes, gaufres, frites à l’ancienne… avec en accompagnement une diversité de boissons, bières et pékets artisanaux, vins, boissons soft…

Tous participent à l’animation en exposant soit un vieux métier, un jeu ancien, une activité relative à la belle époque et vous invitent à passer une journée inoubliable en leur compagnie !

… Et de la créativité et du savoir-faire des artisans présents.

Pour ce 53e marché, le Comité des Fêtes accueille plus de 100 artisans, costumés d’époque et travaillant leur art sur place. Le visiteur peut découvrir et acheter les produits de cet artisanat : chapeaux et sacs, sculptures en laiton, peintures, maisons en argile, bijoux en argent, spiritueux, vitraux, poteries, santons, décorations en bois, nougat artisanal, savons, gravures sur verre, étain,

patine sur bois, peinture sur soie, portraits minute, céramiques, masques, bonbons à l’ancienne, nichoirs, sabots, vannerie, coutellerie, linges anciens, poterie, chaises en bois, bouquets de fleurs, santons belges, jeux en bois,… et bien d’autres choses encore ! Il y en a pour tous les goûts !

Avec le concours des Amis des Oiseaux de Aye, des oiseaux par centaine… Ils sont la base historique de ce marché atypique.

Les oiseaux ont toujours une place prépondérante sur le Marché 1900. Même si leur nombre a diminué depuis 1967, ils seront encore une quinzaine d’éleveurs cette année. Le Comité des Fêtes veut toujours mettre à l’honneur les passionnés d’élevage de volatiles.

Ces éleveurs proposent à la vente, canaris, perruches, oiseaux indigènes, tarins, chardonnerets, pinsons, verdiers… tous issus de leur élevage (la capture de ces oiseaux est interdite) et tout cela dans le respect des normes vétérinaires.

En pratique… Les entrées :

Le visiteur est accueilli par les scouts de Waha, le Lions club et la société de pêche " la Libellule ". Ces mouvements de jeunesse, services club et club sportif, apportent chaque année leur appui à la gestion des entrées.

Trois portes d’entrée sont prévues pour accéder au marché : Rue des Savoyards (ancienne poste de Marche), Rue Porte-Basse (boulangerie Lefèvre), Rue Dupont, (carrefour Laloux).

Le prix d’entrée est fixé à 5€

GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans.

Réduction du prix d’entrée aux familles nombreuses et groupes.

Entrée GRATUITE aux personnes costumées d’époque.



Accès et parkings :

Le marché 1900 a lieu sur le piétonnier de la ville de Marche ainsi que sur la place 7e-Brigade, la rue Dupont et les rues avoisinantes.

Le parking principal est celui de la Place de l’étang. D’autres emplacements sont disponibles à proximité du site : parking palais de justice, Delhaize, Hôtel de Ville, parking Colruyt, cimetière, parking de l’école Ste-Julie, parking Folon, parking Mocrie, îlot Dalaidenne, Armoiries…

Places disponibles pour personnes à mobilité réduite rue Porte-Basse.

www.marche1900.be