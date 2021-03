Olivier Dugaillez nous emmène en balade ornithologique dans la commune de Léglise

Chaque mois de mars à octobre, l’Office du Tourisme de Léglise vous propose une balade guidée de découverte de la nature aux côtés d’Olivier Dugaillez, guide nature des Cercles des Naturalistes de Belgique.

Et à la fin de l’hiver et au début du printemps, vous aurez l’occasion d’entendre le chant des espèces sédentaires, des derniers hivernants et d’observer le retour des premiers migrateurs partiels. Mésanges, rouges-gorges, troglodytes, accenteurs, grives, alouettes… sont déjà bien affairés à défendre leur territoire et à chercher un partenaire. Bergeronnettes grises, rouges-queues noirs, tariers pâtres… sont de retour ! Le bon moment pour se familiariser avec les espèces communes et apprendre à les reconnaître au chant et à la vue.

La première balade de ce dimanche 14 mars est déjà complète mais on vous invite déjà à vous inscrire pour celle du 11 avril prochain à Behême de 09h00 à midi :

Retour des derniers migrateurs partiels et des premiers migrateurs au long court. Le pouillot véloce, manqué de peu au début de mois de mars sera bien présent. Les premières fauvettes à tête noire se feront entendre, les hirondelles tourneront dans le village et le milan royal cerclera à nouveau au-dessus de son territoire…

Informations et inscription obligatoire via l’Office du Tourisme de Léglise :

063/57.23.52 et par mail à o.t.leglise@gmail.com

Vous pouvez joindre également le guide, Olivier Dugaillez au 0472/37.60.55, olivierdugaillez@gmail.com

Et pour connaître le programme des balades ornithologiques jusqu’au mois d’octobre, rendez-vous sur le site de la commune de Léglise.