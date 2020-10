Nouveau projet musical pour l'Arlonais Hervé Cornerotte - Luxembourg matin - 06/10/2020 L'invité de ce matin était Hervé Cornerotte, ancien candidat à The Voice qui se se lance dans un nouveau projet musical baptisé Ekho. Ce mardi sort son nouveau single "Accords Majeurs". L’auteur-compositeur et interprète présente " Accords Majeurs ", un single aux ambiances électro-pop. Chaleureux dans ses sonorités, ce morceau combine une voix envoûtante à un texte intuitif. À la recherche d’accords entre ses désaccords, Ékho façonne une composition qui respire une passion exaltée, transmettant sa détermination à persévérer face à l’adversité La petite histoire Ekho enclenche son parcours sous la facette de Jeff Arckley, accompagné d'un album intitulé "Alone". C'était en 2012. Par la suite il est repris dans les FrancoSessions, aux Francofolies de Spa, avantde réaliser une prestation captivante dans The Voice. L'année dernière, Ekho joue en première partie de Suaerez. Et en cette année particulière, les événements que nous connaissons tous contraignent chacun à rester chez soi. Libre de s'abandonner pleinement à sa passion, Ekho transforme ces moments de solitude en une force, sculptant ces silences retentissants en matériau conscient. "Accord majeurs" sur toute les plateformes de distribution en ligne : Spotify, eezer, iTunes ... Ecoutez l'interview qu'il nous a accordée!