Nouveau festival de musique électronique à Libramont !

Exploration of Worlds : il s'agit d'un nouveau festival musical festival qui a un but d’intérêt général qui tourne autour de 3 thématiques : soutiens aux actions de protection de la nature et de la biodiversité, aux actions de préservation des espèces animales en voie de disparition et enfin lutte contre l'abandon des animaux.



Comment ? Pourquoi ? Dans quel but ?

Concrètement : le but est de dégager des bénéfices lors du festival, qui vont permettre d’ensuite affecter des dons à des associations, refuges, fondations etc... en vue de mener des projets concrets. Chaque festivalier va être tenu informé de l'affectation des moyens, depuis la réservation de son billet jusqu'à la concrétisation des projets. Entre les deux, le public sera aussi amené à voter en faveur de tel ou tel projet présenté.



Quand ? Où ?

Le festival se déroulera sur 2 journées, les samedi 29 et dimanche 30 août prochains, sur le site du Libramont Exhibition & Congress (ce même site qui accueille traditionnellement la foire agricole en juillet).



" Exploration of Worlds " ou l’exploration des différents mondes naturels... Lors d’Exploration of Worlds, le festivalier sera transporté, dès son arrivée, dans un univers et un décor dédicacés aux milieux naturels. Plusieurs mondes seront donc thématisés et inviteront le festivalier à les explorer... Il y aura deux scènes et un village thématique sera également créé, comprenant des espaces pour le secteur associatif, des espaces récréatifs, des espaces de détente avec notamment du sable, un magasin éphémère et durable, des espaces médias, ...



Quels artistes ? Sa programmation portera sur la musique électronique dont les noms seront annoncés par vagues successives d’ici l’été. La plupart de ces artistes ont joué sur les plus grandes scènes mondiales, et seront à présent en Wallonie pour cet événement sans précédent.



À quel prix ?

Dans un premier temps, des tickets early-birds sont disponibles à prix avantageux, depuis ce samedi 1er février, et jusqu’au dimanche 16 février minuit. Le early-bird "1 journée" est annoncé à 51 €, frais de réservation inclus, et il donne droit à 2 boissons au choix gratuites. Pour l’early-bird "week-end entier", le tarif est fixé à 101 €, et il donne droit à 5 boissons gratuites ainsi que l’accès gratuit à la zone de camping.



Le point central pour la réservation est le site internet du festival : www.explorationofworlds.be.

Le partenaire billetterie du festival est SeeTickets, avec son programme Paylogic (déjà partenaire de grands festivals comme Tomorrowland ou Dour, donc gage de sérieux vis-à-vis des festivaliers qui réservent leurs billets).

