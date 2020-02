Nouveau clip de Cré Tonnerre, spécial Saint Valentin !

Cré Tonnerre, les frères de la côte du Sud Luxembourg, sème ses chansons de la Bretagne au Québec, en passant par Saint-Pétersbourg et la Gaume.

Des milliers de matelots et matelotes ont déjà embarqué dans leur imaginaire peuplé de tendres sirènes, de bars louches et de tournées générales.

Après plus de 100 chansons et 5 CD's, Cré Tonnerre vous propose un tout nouveau spectacle qui sent bon la fête, les femmes et la bière.

Oserez-vous tenter l’abordage avec de nouvelles chansons, une mise en scène originale, la reprise et le réarrangement des anciens morceaux qui ont fait jusqu’ici le succès du groupe.

Vous embarquerez avec le Boucannier (Mathieu Menot : Chant, Guitare, Cuivres, percussions, chant), le Passager Clandestin (Pierre Ughi : Basse, chant), le Forban (François Arnould : Guitares acoustiques et électriques, chant), le Flibustier (Patrick Weyders : Guitares, accordéon, mandoline, chant) et le Mousse (Raphaël Goblet : claviers, flûtes, accordéon, chant).

Philippe Lorain a réveillé en direct Patrick Weyders, l'un des marins musiciens - chanteurs du groupe "Cré Tonnerre". Il était 6h20 quand vous avez entendu un extrait du titre spécial "Saint-Valentin" : "Poil de zébu, feuille de cabu, bouteille de rhum". Tout un programme, vive la vie et vive l'amour, en mer ou sur terre !