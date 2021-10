Notre Mr Météo Denis Collard à la barre de l’émission Luxembourg Matin sur Vivacité, il a un trac de dingue !

Ahhh la radio…, ça a l’air si simple : on parle dans un micro et ça arrive dans votre voiture, la cuisine ou la salle de bain !

Notez qu’on pourrait dire la même chose de la météo, ça aussi ça n’a l’air bien compliqué : on ouvre la fenêtre, on regarde le ciel et on en informe nos auditeurs/internautes !

Dans la vraie vie, "animateur" sur Vivacité et "prévisionniste météo" sur les chaînes et plateformes de la RTBF, ce sont 2 métiers assez complexes et passionnants à votre service. Des métiers pas vraiment interchangeables… Et pourtant, les deux vaillants et intrépides Jean-Marc Decerf (animateur de Luxembourg Matin sur VivaCité) et Denis Collard (notre Mr Météo national) ont décidé de troquer leur place… Le temps d’une vidéo tournée par nos collègues de TV Lux.

Denis Collard quitterait vraiment la Météo pour devenir Animateur radio ?

En fait, Denis Collard est d’abord un animateur radio qui a longuement officié sur les ondes de la RTBF avant d’incarner aux oreilles de beaucoup celui qui fait la pluie et le beau temps dans le ciel de notre Fédération Wallonie Bruxelles.

Alors pourquoi Denis Collard retrouve-t-il le chemin d’un studio radio et celui de Luxembourg Matin en particulier ?

Tout simplement parce que Jean-Marc Decerf a parfois besoin de faire la grasse matinée et il a donc besoin d’un remplaçant qui connaisse la région comme sa poche, ce qui est le cas de Denis Collard.