Noël Ensemble : un Noël solidaire à Libramont...

Cette année, la JCI Centre Ardenne souhaite se mobiliser pour offrir un Noël différent aux personnes qui sont démunies ou isolées en cette période de fin d’année.



Deux traiteurs bénévoles, Stéphane Michel et Michel Goosse (Gaussignac) se sont joints au projet et vont concocter le menu de Noël. C’est sans compter sur la générosité de nombreux fournisseurs de la région et de plusieurs particuliers qui offrent les matières premières pour la réalisation de ce repas. Diverses associations les accompagnent également afin de faire connaître au plus grand nombre ce projet.



La JCI a également pu compter sur la complicité de nombreux bénévoles qui ont souhaité nous aider et nous accompagner dans cet incroyable défi. Elle en profite pour les remercier chaleureusement.



Les communes et CPAS de Saint-Hubert, Bertrix, Libin et Léglise participent activement au projet. Que ce soit par la mise à disposition de véhicules pour assurer le transport des personnes mais également par la publicité de l'évènement. En effet, ils n’ont pas hésité à relayer l’information par tous les moyens dont ils disposent. Le CPAS de Libramont a également pris part au projet.



Les modalités pratiques sont simples. Il suffit de s’inscrire au 0479/88.19.23 ou via l’adresse : jcicareservation@gmail.com. La JCI propose un système de navette pour les personnes qui n’auraient pas la possibilité de se mouvoir. La participation financière est totalement libre.