Noël Ensemble à Libin

Pour la seconde année consécutive, la Jeune Chambre Centre Ardenne (JCI CA) a décidé de se mobiliser pour venir en aide aux personnes isolées et/ou défavorisées et qui n’ont pas l’occasion de fêter Noël.

Elle organise pour l’occasion un grand repas de Noël ce mercredi 25 décembre à 18h00 avec un beau menu de fête (possibilités de repas sans porc), la venue du père Noël, des cadeaux pour les enfants, des animations, …



La participation financière est totalement libre, la JCI CA ne veut pas que l’argent soit un frein pour les familles qui ont déjà souvent énormément de dépenses durant le mois de décembre avec les fêtes et la Saint-Nicolas.



Cette soirée se déroulera dans la commune de Libin, à la salle de village de Ochamps plus précisément, et rassemblera des personnes des communes et villages de Bertrix, Saint Hubert, Libin, Libramont, Léglise et Tellin.



Toute l'équipe organisatrice organise également des navettes pour les personnes sans voiture.



Deux traiteurs bénévoles, Stéphane Michel et Barbara Petit, se sont joints à leur projet et vont confectionner le menu de Noël. De nombreux fournisseurs les aident également en leur apportant les matières premières pour la réalisation des recettes.



Les CPAS des communes concernées sont également des partenaires importants qui les soutiennent par leur aide logistique par la transmission d’un courrier à chaque bénéficiaire. Ils mettent également à leur disposition des véhicules pour assurer le transport des personnes ayant des difficultés à se déplacer.



De nombreux bénévoles se sont manifestés afin de les aider à mettre en place ce beau projet. La Jeune Chambre Centre Ardenne tient à les remercier chaleureusement.



Infos et inscriptions : 0479/88.19.23