Noël au théâtre en OUrthe & Salm sans les parents

"Noël au théâtre en Ourthe & Salm" aura bien lieu cette année mais dans une formule inédite : sans tes parents !

Qui dit situation particulière… dit formule inédite :

- 3 magnifiques spectacles professionnels "jeune public"

- 40 enfants maximum encadrés par les organisateurs

- activité pour enfants jusqu’à 12 ans accomplis

- parents INTERDITS dans la salle

- collation distribuée à la sortie

ENTREE : 5€/ enfant

COMME LA PLUIE

MERCREDI 30 DECEMBRE 2020

De 15h à 16h

Foule Théâtre

WIBRIN (Houffalize) – Ecole communale de Wibrin, Rue de l’école, 23

Pour enfants de 7 à 12 ans (55 min.)

C’est incroyable, non ? Qu’il y a 25 ou 30.000 ans, des hommes, des femmes aient réalisé des dessins sur les parois de grottes dans lesquelles ils sont passés… , et que la falaise au-dessus de la grotte se soit effondrée, enfermant des chefs-d’œuvre, les protégeant du vent, du froid, des animaux, des hommes pendant des millénaires. Et nous, qu’aurions-nous envie de laisser, que des spéléologues pourraient découvrir dans 25.000 ou 30.000 ans ?

Sous les yeux intrigués et fascinés des spectateurs, le comédien dessine, gribouille, efface, recommence, transforme… et partage avec le public le plaisir des choses simples et sans doute essentielles.

Réservation obligatoire : Stéphane Deprée : 0498/ 91 69 20 – stephane.depree@houffalize.be

LA PORTE DU DIABLE

SAMEDI 2 JANVIER 2021

De 15h à 15h50

Les Royales marionnettes

CHERAIN (Gouvy) – Ecole communale de Cherain, Cherain, 33A

Pour enfants de 5 à 12 ans (45 min.)

Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque année. La vieille charrette à bras familiale est tirée sur la place. Didier grogne quelques mots, empoigne les gamins turbulents et apostrophe les parents mal élevés qui confondent son castelet ambulant avec leur télévision. Tandis que le cadet harangue la foule, l’aîné installe ses vieilles marionnettes sur la charrette.

Un spectacle mêlant tradition et actualité, engagé, haut en couleur, où adultes et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes pour les uns, de la truculence des comédiens pour les autres.

Réservation obligatoire : Francine Duplicy : 0495/ 46 78 15

AMANDA & STEFANO

DIMANCHE 3 JANVIER 2021

De 15h à 15h50

Théâtre du Sursaut

NEUVILLE (Vielsalm) – Salle " Les Pîpîres ", Neuville, 48

Pour enfants de 3 à 8 ans (45 min.)

> Grands frères et grandes sœurs jusqu’à 12 ans peuvent bien entendu accompagner

Amanda et Stefano sont côte à côte derrière leur table respective. Ils se connaissent. Ils aiment ce temps à vivre ensemble, mais… Selon elle, il est un peu rigide ; Selon lui, elle est assez sauvage ; Selon lui, il est méthodique ; Selon elle, elle est ludique. Alors, ils cherchent ensemble comment fonctionner à deux. Et surtout, ils trouvent car l’amitié est importante pour eux. Dans ce joyeux laboratoire d’émotions, ils sculptent ensemble leur relation et leur capacité à s’amuser d’un rien. À l’image de Laurel et Hardy, leurs quiproquos sont une sorte de routine.

Le tout saupoudré d’impertinence pour que le plaisir soit grand…

Réservation obligatoire : Fernand Léonard : 080/ 21 68 78

Animations artistiques dans un cadre scolaire sont organisées par le Miroir vagabond en préparation à Noël au théâtre.

Stage créatif organisé à Wibrin par les Z’Ateliers

Une organisation du Miroir vagabond dans le respect des mesures actuelles liées au Covid-19, avec le soutien des Communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm, de la Ligue des Familles, de Vielsalm Convention-Culture, des Z’Ateliers, de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.