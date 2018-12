Noël au Théâtre en Ourthe et Salm...

3 Spectacles " Jeune public " à savourer en famille pendant le congé de Noël.

Un moment de détente, de surprises, avec de belles histoires mises en scène par des compagnies de théâtre professionnelles et suivi d’un petit moment convivial autour d’une gaufre et d’un bon chocolat chaud…

5€ /entrée – 3€/ entrée pour les membres de la Ligue des Familles





BORIS & LES SŒURS SUSHIS

VENDREDI 4 JANVIER 2019 – 15h – VIELSALM – La " S " Grand atelier (Rencheux)

Covoiturage sur demande organisé au départ de la Maison communale

Compagnie Renards (55 minutes) / pour toute la famille à partir de 6 ans

Boris est un petit… plutôt géant. Pas aisé dans ces conditions d’avoir des copains. Il a beau être grand, le petit, il est comme la plupart des petits : il a peur. Il a peur notamment des loups. Justement, il en rencontre un. Un loup comme on en voit dans les contes. Sauf que celui-ci est un animal poltron… ! Et ils deviennent amis, pour notre plus grand plaisir !

Réservation conseillée : Fernand Léonard : 080/ 21 68 78

LA PRINCESSE AU PETIT POIS

SAMEDI 5 JANVIER 2019 – 15h – HOUFFALIZE – Houtopia (place de l’église)

Compagnie Dérivation (55 minutes) / pour toute la famille à partir de 6 ans

Il était une fois dans un royaume, un roi, une reine et un prince. Protégés de tout, ils vivaient en harmonie, sans que jamais rien ne se passe. Mais un jour, Prince se leva et s’exclama " Je veux ! " … Un joyeux spectacle qui nous emmène dans le road trip déjanté de Prince, jeune héros naïf qui collectionne les dérapages. Une version punk du célèbre conte d’Andersen !

Réservation conseillée : stephane.depree@houffalize.be – 0498/ 91 69 20



HABANERA

DIMANCHE 6 JANVIER 2019 – 15h – GOUVY – Ecole de Bovigny

Compagnie Musik-e-motion (50 minutes) / pour toute la famille à partir de 4 ans

Le spectacle est suivi par un atelier musical d’une heure, pour petits et grands, sur inscription uniquement.

Dans sa petite maison, un monsieur joue de la contrebasse. Mais il se sent un peu seul. Il voudrait bien rencontrer quelqu’un avec qui faire de la musique. Arrive une femme. Ils essayent de faire de la musique ensemble, mais chaque fois qu’elle ouvre la bouche, il l’interrompt. Un jour, la tempête arrive et emporte tout sur son passage… Un nouveau voyage commence pour eux.

Réservation conseillée : Francine Duplicy : 0495/ 46 78 15