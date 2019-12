Noël au théâtre en Ourthe et Salm pour débuter 2020

3 magnifiques spectacles « Jeune public » destinés à toute la famille, suivis d’un moment convivial avec chocolat chaud.

Programme complet :



VENDREDI 3 JANVIER 2020 – 15H00

" LA CLASSE DES MAMMOUTHS " (Théâtre des 4 mains)

Pour tous, à partir de 7 ans (1 h)

VIELSALM – Institut du Sacré-Cœur

Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : la cour de récré est transformée en champ de fouilles, le bois d’au-bout est condamné par une palissade. On y a trouvé une défense de mammouth ! Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école ? Comment cette découverte va-t-elle influencer les filles et les garçons qui se plongent au cœur de la Préhistoire, au temps des chasseurs-cueilleurs ?

Pour cette création, le Théâtre des 4 mains tisse une écriture à partir de paroles d’enfants recueillies dans des écoles primaires multiculturelles.

Réservations : Fernand Léonard : 080/ 21 68 78

SAMEDI 4 JANVIER 2020

15H00

" BIZAR " (Théâtre des 4 mains, en collaboration avec De Kolonie MT)

Pour tous, à partir de 4 ans (50 min)

GOUVY – École communale de Cherain

Un spectacle surréaliste plein de surprises ! Deux cultures se rencontrent pour mettre en évidence le surréalisme belge qui est leur point commun et raconter une histoire universelle, dans une scénographie conçue à partir d’objets de récupération. Ça se passe chez une petite dame bizarre. Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets qui ont le pouvoir de l'emmener partout. Mais parfois les objets lui résistent et ça l’énerve… C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe selon sa logique !

Un spectacle ludique et musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de mots, pleine de surprises bizarres auditives et visuelles.

Réservations : Francine Duplicy : 0495/ 46 78 15

DIMANCHE 5 JANVIER 2020

15H00

" DECONCERTO " (Duo Gama)

Pour tous, à partir de 5 ans (1 h)

HOUFFALIZE – Houtopia, place de l’église

Un duo burlesque… Un spectacle comique et musical ! Le Duo Gama vous plonge dans un univers où la musique est un spectacle. Où chaque morceau est une performance unique et surprenante. Du classique à la Country en passant par des valses joyeuses, rien ne leur échappe. De la musique comme vous ne l’aurez encore jamais vue, ni entendue : un prélude de Jean Sébastien Bach joué à même les goulots d’un bac de bières. Un morceau interprété à quatre mains sur une seule guitare. Du xylophone joué avec les pieds, des flûtes partout sur le corps, une guitare, un triangle et un tambourin joués en même temps…

LE SPECTACLE SERA SUIVI D’UN ATELIER CRÉATION DE MARIONNETTES

Réservations : Stéphane Deprée : SMS 0498/ 91 69 20 stephane.depree@houffalize.be

Une organisation du Miroir Vagabond avec les Communes de Vielsalm, Gouvy et Houffalize, la Ligue des Familles, Vielsalm Convention-Culture, les Z’Ateliers, la Province de Luxembourg et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Entrée : Spectacle + goûter sympa : 5 € (Membres de la Ligue des familles : 3 €)