Noël au Théâtre, c'est aussi au Centre Culturel de Rossignol-Tintigny du 26 au 28 décembre...

Le Centre Culturel de Rossignol-Tintigny propose Noël au Théâtre du 26 au 28 décembre prochain avec 3 pièces à l'affiche :

BIZAR par le Théâtre des 4 mains, à Etalle le mercredi 26 décembre à 16h00 au complexe sportif :



Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement, entre ses tableaux, ses meubles et son increvable télévision. Parfois les objets lui résistent et ça l’énerve… C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises, mais rien ne se passe selon sa logique !



Un spectacle ludique et musical inspiré de l’univers poétique de Pat Van Hemelrijck, plein de surprises bizarres auditives et visuelles.



En partenariat avec la Ligue des familles d’Etalle.

​

Tarif unique : 5€ - Art.27​

Durée : 50 min

Dès 4 ans

SOUP'ALAPATATE par le Théâtre Agora, à Gérouville le jeudi 27 décembre à 14h00 et à 16h00 à l'ancienne école des filles :



Madame Benjenuvac débarque avec sa cuisine mobile dépliable, sa grosse casserole et son panier rempli de légumes pour expliquer les bienfaits de ceux-ci et préparer une grande soupe. Une minuscule pomme de terre sortie de son cabas va lui rappeler l’histoire de Milena et de sa petite cochonne Sonia, à une époque où la guerre se rapprochait de plus en plus dangereusement de la maison.



Seule pour manier couteaux, éplucheur et râpe tout en guidant le récit, la pétillante comédienne Annika Serong transforme des patates dans un bac transparent en une portée de porcelets tétant leur mère, le découpage de poireaux en une ville bombardée.



Jusqu’à la fin (la faim), cruelle, contrebalancée par le partage de la soupe enfin prête, qui réconforte. On ne regardera plus jamais un bol de potage comme avant...



" Un spectacle nu, brut, sans décor, qui fait l’éloge des légumes mais qui surtout nous emporte à une époque de disette où la patate valait de l’or. "

En partenariat avec Qualité-Village-Gérouville

​

Tarif unique : 5€ - Art.27​

Durée : 50 min

Dès 5 ans

SYSTÈME 2 par le Compagnie les pieds dans le vent au Centre Culturel de Rossignol-Tintigny le vendredi 28 décembre à 16h00 :



Prenez une usine qui trie les œufs. Les œufs plutôt blancs, les plutôt blancs cassés, les un peu jaunes, les pas bizarres, les arrondis… et deux employés qui se côtoient pour les manipuler et les chouchouter sans se parler. Entrez dans leurs pensées et introduisez un œuf orangé. Vous aurez : un spectacle décalé, plein de surprises et de rebondissements, où les temps modernes de Chaplin s’envolent vers la jungle foisonnante de l’aventure.

​

Tarif unique : 5€ - Art.27​

Durée :35 min

Dès 3 ans

www.ccrt.be