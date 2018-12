Noël à Libin... C'est ce week-end des 8 et 9 décembre...

Fort du succès des années précédentes, Noël à Libin est désormais un évènement incontournable dans la commune. Chacun l’attend avec impatience ! Cette année encore, la Commune de Libin, son Office du Tourisme, l’EPN, le Club des Jeunes, le Complexe sportif et la Maison Médicale se sont associés pour offrir un programme d’animations complet et de qualité, dans une ambiance toujours plus conviviale.



SAMEDI 08 décembre :



16h Corrida de Noël :

Cette année encore, la Maison médicale et l’asbl Libin Sport proposent leur " corrida de Noël ". Plusieurs distances seront proposées aux participants : 1 ou 2 km pour les enfants, 4 – 8 ou 12 km pour les adultes. Départ à 16h pour les enfants, et à 17h pour les adultes. Lampe frontale et gilet réfléchissant obligatoires.

Cette année, de nouveaux parcours ont été préparés. Chronométrage électronique pour le classement des participants. Vin chaud ou jus offerts à l’arrivée pour tous les participants. Lampe frontale et gilet réfléchissant obligatoires.

17h à 20h Atelier EPN :

L’Espace Public Numérique de la commune proposera aux enfants un atelier de création de boules de Noël. Pour patienter entre les différentes étapes de la réalisation, ils pourront s’essayer à différentes techniques de dessin sur tablette.

20h Concert de Noël l’Harmonique d’Anloy :

26 choristes féminines interprèteront les plus belles musiques de Noël au coeur de l’église, sous la direction d’Anna Lutomska.

DIMANCHE 09 décembre :



15h30 Spectacle de contes " Silencieuse jusqu’au dégel " de et par Amandine Orban :

Une curieuse expédition au pays du grand froid. Un solo de contes et poèmes narratifs (avec kalimba).

" Silencieuse jusqu'au dégel ", c'est comme ça qu'on l'appelait. En vérité, l'hiver on ne l'entendait pas !

C'était comme si quelque chose avait gelé en-dedans. Sa langue peut-être ?! Mais dès que le printemps arrivait, tout le monde se retrouvait autour d'elle et les histoires dégelaient lentement. On pouvait alors entendre en un coup tout ce qu'elle avait vu pendant l'hiver... À partir de 6 ans. Au 1er étage de la Maison de Village.

14h30 et 16h30 Musique d’ambiance avec le groupe " Libin Icebreaker ", spécialement formé pour l’occasion :

Pendant le marché, quelques artistes de la commune de Libin se regrouperont pour participer à l’ambiance de Noël à Libin, en proposant de la musique de circonstance autour des chalets des exposants. Ambiance chaleureuse assurée !



LES 2 JOURS :

Marché gourmand & des artisans

Marché des artisans : samedi de 16 à 20h et dimanche de 14 à 18h.

Marché gourmand : samedi de 16 à 22h et dimanche de 14 à 21h.

Une vingtaine d’artisans de la commune et des environs présenteront et vendront leurs produits de bouche ou leurs oeuvres dans le marché des artisans.

Exposition du Cercle des Photographes : Ce week-end de festivités sera l’occasion de découvrir le travail de ces photographes amateurs. Au rez-dechaussée

de la Maison du Village de Libin, différentes thématiques seront abordées en fonction de la sensibilité de chaque photographe.

16-18h Grimage

Les 8 et 9 décembre 2018 Au Quartier Latin :



