Neufchâteau : le Rotary remet 7 000 € aux "Postes Médicaux de Garde Luxembourg Dinant" !

L’asbl Postes Médicaux de Garde Luxembourg Dinant (PMGLD) vient de recevoir un soutien d’une extrême importance de la part du Rotary Club de Neufchâteau (RCN).

Le service Club Chestrolais n’a pas hésité à puiser dans ses réserves pour soutenir les médecins généralistes de garde, souvent en première ligne face aux cas potentiels de Covid-19.

Pourquoi le RCN a-t-il décidé de soutenir l’asbl PMGLD ?

Xavier Heins (XH), Président du Rotary Club de Neufchâteau (RCN) : Nous avons la chance de compter le Docteur Alain Noël parmi nos membres. Il nous a fait part des besoins hors normes de l’ASBL en matière de matériel de protection contre le virus et mis en contact avec les responsables de PMGLD. La mission de notre Club est avant tout de nous mettre au service des associations locales ; celles qui en ont besoin. Nous voulions donc nous rendre utiles au beau milieu de cette crise sanitaire, en finançant du matériel pour les personnes de terrain. PMGLD répondait à 100% à notre idée. Vous savez, notre Club est composé de 32 membres dynamiques et très actifs, aux antipodes des clichés dépassés de personnes qui se réunissent uniquement pour boire et manger !

Quel est précisément le rôle et la mission de l’ASBL PMGLD ?

Christian Guyot (CG), Président de l’asbl PMGLD : Le rôle principal de PMGLD est l’organisation de la garde de médecine générale au sein des postes médicaux de garde. Il y a 10 ans, les 3 Cercles de Médecine Générale de la Province et celui de l’Arrondissement de Dinant ont uni leur force pour ouvrir les postes médicaux de garde de manière coordonnée et cohérente sur le territoire. Cette structure est un aussi lieu de concertation . Pour cette crise, il était logique que PMGLD soit l’organe de coordination pour les différentes missions de la médecine générale.

Pourquoi l’asbl avait-elle besoin d’un tel financement et à quel type d’achat le don va-t-il être consacré ?

CG : Nous avons acheté un stock de masques pour la garde et les médecins généralistes de la Province. La première livraison de masques par le Fédéral prévoyait les médecins généralistes. Mais vu que les patients COVID sont gérés par téléconsultation, nous avons trouvé qu’il était plus opportun d’échanger " notre " livraison avec celle des infirmières à domicile, toujours au contact des patients. Leur livraison était prévue ultérieurement. Comme tout le monde le sait, les retards se sont accumulés. Il devenait pressant de pouvoir équiper les postes de garde et les médecins généralistes. Nous avons donc cherché des masques, au prix le plus juste, avec comme exigence le paiement après réception, pour éviter les mauvaises surprises. Les prix étant ce qu’ils sont actuellement, cette aide est précieuse.

Ce chèque de 7 000 € représente une somme importante. Cette charge ne va-t-elle pas peser lourd dans le budget de votre club ?

XH : Bien sûr que c’est une somme importante ! Nous avons puisé dans nos réserves car il était hors de question d’annuler ou réduire l’aide promise en début d’année aux associations Banalbois, Re-nez-sens et la Ligue contre la Sclérose en Plaques. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution pour la protection de ces fantastiques médecins de terrain.

Quelque chose à ajouter ?

CG : Un tout grand merci au Rotary Club de Neufchateau, bien sûr ! Cette aide est précieuse. C’est un bel exemple de collaboration.

Tous ensemble nous y arriverons ! Et chacun peut mettre sa pierre à l’édifice, déjà simplement en respectant les règles progressives de déconfinement. C’est ainsi que nous sortirons au plus vite de cette crise.

XH : Nous aurons probablement la possibilité de venir en aide à une ou deux organisations de petite taille, ayant des besoins spécifiques suite à la crise Covid, dans la région proche de Neufchâteau. Non pas avec ce type de budget bien entendu… Mais peut-être pourrions-nous faire quelque chose pour elles. Dès lors, ces dernières peuvent nous contacter via l’adresse mail :

rotary24mars20@yahoo.com