Neufchâteau : le marché du terroir est de retour !!!

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et le Centre de Michamps présenteront une collection de pommes et poires cueillies dans des vergers hautes tiges n’ayant subi aucun traitement. Vous pourrez déguster, mais aussi acheter des pommes d’anciennes variétés. Il vous sera possible également de vous faire aider à déterminer des variétés de pommes et de poires de votre verger par un spécialiste. Apportez au moins 3 fruits par arbre. Vous pourrez aussi obtenir des conseils techniques pour la conception et l’entretien d’un verger : documents et conseils techniques sur le choix des variétés adaptées à la région, ainsi que sur les qualités gustatives des variétés.