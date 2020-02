Ne dites plus "Auberge de la Ferme" mais "L’Auberge de Rochehaut"

A dynamique et déploiements des activités, nouvelle appellation : L’Auberge de Rochehaut regroupe désormais l’ensemble des établissements, activités et services nés d’une petite auberge qui a bien fait du chemin en trois décennies ….

ROCHEHAUT, c’est l’ancrage familial. Celui de Michel Boreux dont les parents, Jean et Elvire eurent l’idée – novatrice à l’époque ! – en 1976 de créer un gîte rural, une table d’hôtes et une chambre. L’ancrage aussi de Patricia Barthélemy, devenue Madame Boreux en 1993, dont le grand-père fut bourgmestre du village de 1940 à 1960 et avant cela à la tête de l’Hôtel Barthélemy que les voyageurs regagnaient en calèche depuis la gare de Carlsbourg. L’ancrage de L’Auberge de Rochehaut que Michel et Patricia n’ont eu de cesse de développer : l’hébergement, la restauration mais aussi un vignoble, le parc animalier suivi de l’agri-musée, la boutique de produits régionaux pour permettre à chacun de repartir à la ville avec un bout de ce terroir cher à leur cœur. Un ancrage sincère qui s’est naturellement inscrit sur les chemins de jeunesse d’Eloïse, Arnaud et Jordan, les enfants de Michel et Patricia Boreux. Devenus adultes, ils ont tous trois choisi de s’engager avec détermination dans l’entreprise familiale.

ROCHEHAUT, village renommé …. dans toute la Belgique et bien au-delà ! L’attrait du village et son développement touristique est intimement lié à l’impulsion visionnaire de Michel & Patricia Boreux. De 1990 à nos jours, l’offre de l’Auberge de Rochehaut s’est considérablement développée et diversifiée au fil de rénovations, d’aménagements et innovations pour répondre au mieux et même devancer les souhaits des clients tout en faisant de Rochehaut sur Semois un village florissant, séduisant par l’authenticité de son bâti et son caractère préservé.

Avec plus d’une vingtaine d’implantations se déployant sur le site, l’évolution constante de l’offre et l’implication des enfants, le nom de l’Auberge de la Ferme était devenu restrictif : place à "L’AUBERGE DE ROCHEHAUT" marquant une étape nouvelle de l’entreprise familiale et affirmant davantage encore l’attachement au village.

Les marques & sites de L’Auberge de Rochehaut

Rochehaut Attractions réunit le Parc animalier, l’Agri-Musée et, nouvellement ouvert fin 2019 : le P’tit Parc-Loisirs, le Shop-Terroir, Le Resto Angus Grill et la Brasserie où Arnaud Boreux produit La Rochehaut, une bière artisanale déclinée en pas moins de 6 versions. Servies sur le site de la Brasserie et les autres établissements familiaux, La Rochehaut est désormais distribuée dans la province du Luxembourg tout en visant l’exportation à moyen terme.

L’Epi d’Or est le nouveau nom du restaurant de L’Auberge de Rochehaut dont les 12 menus gastronomiques proposés par Michel Boreux sont autant de rendez-vous incontournables pour tout amateur d’une cuisine alliant gastronomie et terroir. Terroir aussi mais proposé sur un mode brasserie tant dans les plats que dans l’ambiance à La Taverne de Rochehaut, ex-Taverne de la Fermette. A La P’tite Auberge avec sa terrasse sur la place du village par beau temps sont servies crêpes, gaufres, glaces et autres gourmandises. Le Point de Vue ouvert à Pâques 2019 vient tout juste de s’offrir un lifting aux airs de pub imaginé par Jordan Boreux. C’est aussi Jordan qui donne le tempo du lieu avec vue imprenable sur la Semois, tout à la fois resto-pub et tea-room, avec une impressionnante offre de bières et cocktails originaux, avec des plats inédits composants une carte alliant créativité sans frontières et produits régionaux.

Côté infrastructure hôtelière, L’Auberge de Rochehaut rassemble 6 hôtels blottis dans de belles bâtisses ardennaises entièrement rénovées : L’Auberge de la Ferme et ses 19 chambres, Le Palis comptant 15 chambres dotées de bains à bulles, Les Planteurs qui deviendra un gîte hôtelier pour séminaristes en 2020, La P’Tite Auberge et ses 10 chambres, La Fermette & La Chèvrerie disposant de 5 chambres et 2 duplex pour 4 personnes, L’Auberg’Inn abritant 11 chambres. En tout, quelque 70 chambres (la plupart dotées de bains à bulles) proposant des logements qui n’ont pas leur pareil pour allier authenticité, modernité, grand confort et … charme !

Les Gîtes de Rochehaut sont l’affaire d’Eloïse Boreux rejointe par son mari Benoît. Disposant de son propre logo, catalogue et site, la marque Les Gîtes de Rochehaut réunit plusieurs gîtes, appart’hôtels et chalets pouvant accueillir de 2 à 16 personnes en séjours familial, d’amis, de groupes ou d’affaires : Les Tilleuls (3 gîtes de vacnces), le Wellness, les Maisons des Balcons (2 maisons au confort exceptionnel face au point de vue sur Frahan), Le Séchoir à Tabac (2 meublés de tourisme), la Cense ouverte en 2017.

L’Auberge de Rochehaut, centre de séminaires. Un centre de séminaires dont les couloirs sont les rues du village et les avantages multipliés par dix au gré de trois lieux de réunions multi-fonctionnels - La Vielle Ecole, La Chèvrerie, la Brasserie - complétés par une offre de restaurants et logements uniques dans la région. Un atout : une expertise faite d’exigence et un esprit familial riche d’attentions.

La Boutique Ardennaise n’est autre qu’une " caverne d’Ali-baba " au service de la mise en valeur du patrimoine ardennais, le credo de chaque membre de la famille Boreux : on y vend tous les produits de bouche de L’Auberge de Rochehaut et aussi ceux d’artisans régionaux de qualité.

