N4 – Arlon : lancement des travaux d’aménagement d’un giratoire au carrefour Liedel

Ce lundi 18 janvier débutera un chantier visant à sécuriser le carrefour Liedel à Arlon, situé au croisement de la N4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION



Tout d’abord, des travaux préparatoires n’ayant que très peu d’impact sur la circulation débuteront dès ce 6 janvier. Ensuite, à partir du 18 janvier, les conditions de circulation seront modifiées dans cette zone : – La vitesse sera limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes). Nous insistons sur l’importance de respecter cette vitesse, à la fois pour assurer la sécurité des ouvriers et celle des usagers.

- La circulation sur la N4 sera maintenue sur 1 bande dans chaque sens à hauteur des travaux. Les usagers en provenance de Longwy et se dirigeant vers le centre-ville devront effectuer demi-tour au rond-point à proximité, près de la caserne Callemeyn.

- Il ne sera plus possible de passer de la N4 à l’avenue de Mersch et vice versa. Une déviation sera mise en place via la rue des Espagnols et la rue de Rédange.

- La rue de Waltzing restera accessible depuis le chemin des Espagnols.

- Les usagers en provenance de la rue Godefroid Kurth et de la rue Michel Hamélius seront obligés de tourner à droite sur la N4.

- Un cheminement pour les piétons sera prévu et les arrêts de bus seront provisoirement déplacés.

REALISATIONS



Concrètement, ce chantier consistera à :

- Réaliser un giratoire à la place du carrefour à feux ;

- Sécuriser la N4 en réduisant la zone du rond-point à une circulation à 2x1 voie au lieu de 2x2 voies ;

- Aménager la berme centrale à proximité avec des espaces verts ;

- Installer une piste cyclable de part et d’autre de la N4 ;

- Aménager des emplacements de stationnement (25) des deux côtés du rond-point ;

- Intégrer un éclairage LED dans cette zone ;

- Placer le monument du Lieutenant Félix-Louis Liedel au milieu du giratoire.

Ce chantier permettra donc d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, la mobilité douce (piétons et cyclistes), ainsi que l’aspect esthétique de la N4.



L’objectif est d’avoir achevé ce chantier pour la fin de l’année 2021.

Pour rappel, des déplacements d’impétrants avaient déjà été effectués dans le cadre de la sécurisation de ce carrefour en 2019.



Ce chantier représente un budget de plus d’1 million d'euros HTVA financé à hauteur de plus de 880.000 d'euros HTVA par la SOFICO, de plus de 180.000 d'euros HTVA par la Ville d’Arlon (aménagement des trottoirs) et de plus de 20.000 d'euros HTVA par la SRWT (nouvel arrêt de bus). Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.



La Sofico