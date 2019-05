N4 (Arlon) : Fin de la phase préparatoire en vue de l'aménagement d’un giratoire au carrefour Liedel

Les travaux préparatoires de déplacement d’impétrants en vue du chantier de sécurisation du carrefour Liedel à Arlon, au croisement de la N4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch sont à présent terminés.

Ainsi, depuis hier lundi, la circulation s’effectue à nouveau via les feux de signalisation au niveau du carrefour Liedel. Le giratoire provisoire a donc été retiré.

Suite à une replanification des chantiers à réaliser, il a cependant été décidé de reporter le démarrage effectif du chantier, pour le début de l’année 2020 au plus tôt.

Concrètement, ce chantier consistera à :

Réaliser un giratoire à la place du carrefour à feux ;

Sécuriser la N4 en réduisant la zone du rond-point à une circulation à 2x1 voie au lieu de 2x2 voies ;

Aménager la berme centrale à proximité avec des espaces verts ;

Installer une piste cyclable de part et d’autre de la N4 ;

Aménager des emplacements de stationnement (25) des deux côtés du rond-point ;

Intégrer un éclairage LED dans cette zone ;

A placer le monument du Lieutenant Félix Louis Liedel au milieu du giratoire.

Ce chantier permettra donc d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, la mobilité douce (piétons et cyclistes), ainsi que l’aspect esthétique de la N4.

Ce chantier représente un budget de plus d’1 million d’€ HTVA financé à hauteur de plus de 880.000€ HTVA par la SOFICO, de plus de 180.000€ HTVA par la Ville d’Arlon (aménagement des trottoirs) et de plus de 20.000 € HTVA par la SRWT (nouvel arrêt de bus). Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.