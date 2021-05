N4 – Arlon : basculement de la circulation en vue de la poursuite de l’aménagement d’un giratoire au carrefour Liedel

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Michel Hamélius et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Michel Hamélius et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Michel Hamélius et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Michel Hamélius et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Michel Hamélius et vice versa.

Pour les riverains de la rue Godefroid Kurth, l’accès à la N4 s’effectuera via la rue de Seymerich, Avenue du 10e de Ligne, rue des Espagnols et le giratoire de la caserne Callemeyn.

Pour les riverains de la rue Godefroid Kurth, l’accès à la N4 s’effectuera via la rue de Seymerich, Avenue du 10e de Ligne, rue des Espagnols et le giratoire de la caserne Callemeyn.

Pour les riverains de la rue Godefroid Kurth, l’accès à la N4 s’effectuera via la rue de Seymerich, Avenue du 10e de Ligne, rue des Espagnols et le giratoire de la caserne Callemeyn.

Pour les riverains de la rue Godefroid Kurth, l’accès à la N4 s’effectuera via la rue de Seymerich, Avenue du 10e de Ligne, rue des Espagnols et le giratoire de la caserne Callemeyn.

Pour les riverains de la rue Godefroid Kurth, l’accès à la N4 s’effectuera via la rue de Seymerich, Avenue du 10e de Ligne, rue des Espagnols et le giratoire de la caserne Callemeyn.

Les usagers, en provenance de Bastogne, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville, seront déviés à partir du giratoire de la Knäppchen (aussi appelé giratoire de Bonnert) via la rue de Bastogne.

Les usagers, en provenance du Luxembourg, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville seront déviés à partir de la Spetz via la rue des Déportés.

Les usagers, en provenance du Luxembourg, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville seront déviés à partir de la Spetz via la rue des Déportés.

Les usagers, en provenance du Luxembourg, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville seront déviés à partir de la Spetz via la rue des Déportés.

Les usagers, en provenance du Luxembourg, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville seront déviés à partir de la Spetz via la rue des Déportés.

Les usagers, en provenance du Luxembourg, circulant sur la N4 et souhaitant rejoindre le centre-ville seront déviés à partir de la Spetz via la rue des Déportés.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa.

Il ne sera plus possible de passer de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa.

La vitesse sera toujours limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes). Nous insistons sur l’importance de respecter cette vitesse, à la fois pour assurer la sécurité des ouvriers et celle des usagers.

La vitesse sera toujours limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes). Nous insistons sur l’importance de respecter cette vitesse, à la fois pour assurer la sécurité des ouvriers et celle des usagers.

La vitesse sera toujours limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes). Nous insistons sur l’importance de respecter cette vitesse, à la fois pour assurer la sécurité des ouvriers et celle des usagers.

La vitesse sera toujours limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes). Nous insistons sur l’importance de respecter cette vitesse, à la fois pour assurer la sécurité des ouvriers et celle des usagers.

La vitesse sera toujours limitée à 30 km/h dans la zone des travaux (sur la N4 et dans les rues adjacentes). Nous insistons sur l’importance de respecter cette vitesse, à la fois pour assurer la sécurité des ouvriers et celle des usagers.

Ce chantier permettra donc d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, la mobilité douce (piétons et cyclistes), ainsi que l’aspect esthétique de la N4.

Pour rappel, des déplacements d’impétrants avaient déjà été effectués dans le cadre de la sécurisation de ce carrefour en 2019.

Ce chantier représente un budget de plus d’1 million d’€ HTVA financé à hauteur de plus de 880.000€ HTVA par la SOFICO, de plus de 180.000€ HTVA par la Ville d’Arlon (aménagement des trottoirs) et de plus de 20.000 € HTVA par la SRWT (nouvel arrêt de bus). Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures.