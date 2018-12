Muzeray (France) : 20ième anniversaire du Festival des crèches

Muzeray village de Lorraine meusienne, dans le canton de Spincourt et la plaine de la Woëvre compte une petite centaine d’habitants. Il se trouve entre Longuyon et Etain.

Anciennement appelé " miseriacum " l’existence de Muzeray est établie depuis l’an 1049 au moins.

Là, tous les deux ans, fleurissent des crèches. En cette fin d’année 2018, du 15 décembre au 30 décembre c’est un émerveillement qui prendra sa place sur le calendrier des fêtes de fin d’année.

Les crèches présentées derrière les fenêtres de chaque maison et au musée Crecchio s’illumineront à la tombée de la nuit telles des lucioles fêtant la nativité.

Depuis 1998, ce petit village du nord meusien organise un festival des crèches du monde, toutes plus originales les unes que les autres, et accueille plus de

16000 visiteurs.

Devenu incontournable grâce aux idées un peu folles d’une poignée de passionnés, Muzeray est désormais un haut lieu de la nativité et de l’iconographie qui la représente dans la religion des chrétiens.

Les collections proposées aux visiteurs constituent un large éventail des représentations, parfois aussi insolites qu’artistiques, naïves ou élaborées que sont tous ces petits chefs d’oeuvres suscitant curiosité, intérêt et admiration.