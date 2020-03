Mustii ces jeudi et vendredi à Bertrix !

Un Hamlet résolument du 21ème siècle, voilà ce que vous propose le talentueux Emmanuel Dekoninck et son asbl des Gens de Bonne Compagnie. Ici, le prince n’est autre que Thomas Mustin (Mustii) qui irradie la scène théâtrale de son charisme. Un rôle sur mesure, quand on connait son univers musical et son intérêt pour les questions existentielles (cfr son album 21st Century boy). Entre compositions et reprises (de Bowie notamment), Mustii, entouré de ses comparses acteurs, eux aussi, chanteurs et/ou musiciens, vous enchantera !

La version très personnelle et contemporaine d’Emmanuel Dekoninck rend hommage au grand William et offre au spectateur la grandeur du théâtre shakespearien, la poésie d’une langue incomparable et une plongée onirique d’une extrême modernité, dans l’âme tourmentée d’un jeune homme de 20 ans, seul face à un monde féroce.

Hamlet, jeune prince de Danemark, beau, riche, amoureux, idéaliste, mène brillamment ses études à Wittenberg, quand un matin, il est rappelé d’urgence à Elseneur. Le roi, ce père aimé, qu’il admire et vénère plus que tout, est mort brutalement. Cette mort, aussi suspecte qu’inattendue, va confronter le prince à la noirceur du monde des adultes, un monde au visage obscur, obnubilé par le pouvoir, la trahison. Cette révélation heurte de plein fouet les idéaux du prince et suscite en lui de nombreuses interrogations !

Que faire ? Subir ? Agir ? Détruire ? Disparaître ? Vivre ou mourir ? Et en définitive, être ou ne pas être, n’est-elle pas toujours la question ?

L’actualité de ce texte classique parmi les classiques est ici mise en évidence par une scénographie pétillante et truffée de clins d’œil qui dynamisent l’intrigue et la transforment en un spectacle théâtral, chorégraphique et musical décoiffant (musiques en live).

Le tout, conjugué au jeu envoûtant de Mustii, font de cet Hamlet, un spectacle total sous-tendu par une histoire passionnante où la réalité et les rêves s’emmêlent et où la vie lance ses dernières forces !

Une dernière interrogation demeure : " Etre ou ne pas être … parmi les spectateurs ? ".

