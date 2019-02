Moustaki raconté et chanté par Bernard Degavre ce vendredi soir à Neufchâteau...

Bernard Degavre chante Moustaki ce soir au Moulin Kléper à Neufchâteau

Georges Moustaki nous a quittés le 23 mai 2013.

Ce spectacle est bien plus qu’un concert de reprises, il nous fait revvivre le parcours de l’artiste depuis sa naissance et son adolescence à Alexandrie, sa montée à Paris, son passage à Bruxelles, à Saint Germain des Prés, la rencontre de Brassens, Piaf, Barbara, mai 68, et l’arrivée du succès avec " Le métèque ".



Mais aussi Moustaki citoyen du monde, de l’Europe au Japon, et toute l’Amérique latine et particulièrement le Brésil.

Moustaki l'engagé, épris de liberté et défenseur de la démocratie lorsque l’Espagne est encore sous Franco, la Grèce dirigée par les colonels, l’Argentine par la junte de Videla, le Chili de Pinochet et le Brésil sous la dictature militaire…



Des témoignages, des anecdotes, des extraits de poésie, d’articles de presse entre les chansons, le tout dans un rythme enlevé pour que les chansons ne se fassent pas trop attendre.



Les musiciens du spectacle : Ariane De Bièvre : flûte et percussions – Patrick De Schuyter : guitares – Barry Mc Nesse : basse – Bernard Degavre : chant et guitare.

PAF : Adulte : 10 € - Senior & Etudiant : 7 € - Conservatoire et Académie : 5 € - Article 27 : 1,25 €

