Morsures de tiques : la province de Luxembourg la plus à risque*

Même si toutes les tiques ne sont pas infectées par des agents pathogènes transmissibles, la survenue de morsures chez l’homme est un bon indicateur des problèmes associés aux tiques à l’échelle locale. Mieux appréhender les facteurs déterminant le risque de morsures chez l’homme en Belgique permet de mener des actions plus ciblées. C’est dans cette optique qu’a été créé le projet "TiquesNet", au sein du service Epidémiologie des maladies infectieuses de Sciensano (ex Institut scientifique de Santé Publique), afin de surveiller, dans le temps et dans l’espace, l’exposition de la population belge aux morsures de tiques.

Comment fonctionne "TiquesNet" ?

TiquesNet se compose de deux outils : un site internet, www.tiquesnet.be et une application " TiquesNet " pour smartphones. Les citoyens peuvent signaler une morsure sur un des deux supports au choix. Une série de questions complémentaires leur est alors posée. Le résultat de cette collecte d’information montre que la province de Luxembourg est la plus touchée avec 224 morsures pour 100 000 habitants*.

(*Nombre de morsures de tiques exprimé par 100 000 habitants, janvier - décembre 2018)

Le suivi des morsures se fait de deux manières distinctes. D’une part, les citoyens ont la possibilité de notifier anonymement une morsure (sur eux-mêmes, quelqu’un d’autre ou un groupe). Cette surveillance anonyme est très informative, mais aussi sensible à l’attention médiatique. D’autre part, afin de tracer une courbe de base fiable, les citoyens sont invités à s’inscrire sur le site TiquesNet et ainsi à devenir membres d’un groupe fixe d’utilisateurs disposant de leur propre page de signalement. Ces personnes inscrites peuvent non seulement enregistrer d’éventuelles morsures, mais aussi signaler la survenue d’un érythème migrant. L’application TiquesNet est également accessible aux utilisateurs inscrits (dans le menu, cliquez sur "Utilisateur" et enregistrez-vous).

Le nombre de morsures signalées peut être consulté en tout temps sur le site internet de TiquesNet. Il est également possible de suivre activement les statistiques relatives aux morsures rapportées en Belgique dans la section consacrée aux tiques sur le site internet Epistat : https://epistat.wiv-isp.be/ticks/ (page uniquement disponible en anglais).

Où signale-t-on des morsures de tiques?

Chez une majorité des signalisations, la morsure a lieu dans la région d’habitation, dans un rayon de 10 kilomètres autour du domicile.

Les morsures sont généralement associées à des activités de loisir dans des jardins ou des forêts.

Quand sont signalées les morsures de tiques?

La plupart des morsures sont signalées entre mars et octobre, avec un nombre élevé particulièrement en mai et surtout en juin. La forte baisse observée en juillet 2018 est probablement due à l’augmentation des conditions de sècheresse et de chaleur entre mai – juillet 2018.

Un contrôle quotidien ?

Pour 16% des notifications d’un érythème* migrant, la durée d’attachement de la tique était de ≤ 12h. Le risque d'érythème migrant (EM) après une morsure de tique augmente au fur et à mesure que la tique reste attachée. Un contrôle quotidien du corps pour détecter et enlever les tiques est donc fortement recommandé après avoir passé du temps dans la nature.

(* lésion dermatologique la plus courante; caractérisée par une rougeur congestive de la peau, diffuse ou localisée)