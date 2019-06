"Morning Sun" : le nouveau single de Goldaze - Luxembourg Matin - 13/06/2019 Goldaze est un DJ – producteur, il habite la commune de Tintigny. En 2016, son morceau "Lights of my Hometown" en featuring ave Florent Brack a tourné en boucle sur VivaCité. L'année dernière, il a sorti un remix officiel pour Henri PFR avec qui il a partagé la scène du MPA festival de Dampicourt. Son nouveau single s'appelle "Morning Sun" et est sorti il y a quelques semaines d’ici. Il était des nôtres ce jeudi matin à 07h20 pour nous le présenter…