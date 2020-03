Mobilité (Aubange) : travaux avenue de l'Europe

L’État Luxembourgeois a autorisé la construction d’une station service sur l’Avenue de l’Europe, sur le site du P.E.D. (Pôle Européen de Développement).

Afin de rejoindre l’infrastructure depuis la partie belge de l’Avenue de l’Europe, la Région Wallonne réalisera une voirie d’accès. La circulation sera dès lors fortement perturbée entre le 13 avril et le 15 septembre 2020. Le passage sera autorisé uniquement aux utilisateurs/personnel des entreprises situées sur le côté belge du P.E.D., le reste du trafic sera dévié via Athus ou Rodange.

De plus, dans un souci de mutualisation et afin de finaliser les travaux sur la liaison ferrée entre la Belgique et la France à hauteur du Pôle Européen de Développement, des travaux vont être menés sur le viaduc qu’emprunte l’Avenue de l’Europe. Dans ce cadre, la circulation sera entièrement interdite du 15 au 31 août 2020. Durant cette courte période, les camions seront déviés par les centres d’Athus et de Rodange.