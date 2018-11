Messancy : les Straps en concert pour de nouvelles orgues...

Le dimanche 25 novembre à 15h, en l'église de Messancy, l'ASBL "De nouvelels orgues pour Messancy" aura le plaisir d'accueillir Les STRAPS pour le second concert de cette 4ème saison. Un dimanche festif en compagnie de ce groupe pour un voyage dans les Appalaches, au rythme de sonorités qui restent gravées dans les mémoires et qui trouvent leur origine au sein du peuple celte. Les colons irlandais qui ont émigré aux 18ème et 19ème siècles vers l'Amérique ont apporté dans leurs bagages leurs instruments et leur musique. Puis vint l'influence du peuple noir avec le gospel et le blues. Le mélange des deux donna naissance au bluegrass. Et nouveauté pour le concert du 25 novembre, les Straps présenteront également des traditionnels irlandais, des negro spirituals, de la musique québécoise et cajun...

Jean-Marie Giltaire, Jean-Marie Liégeois, Jean Belmont, Jean-Jacques Druart, Sébastien De Conynck et Jean-Pol Boegen animeront ce concert haut en couleur. Bonne humeur et authenticité au programme avec guitares, banjo, harmonica, mandoline, violon, contrebasse, percussions et harmonies vocales. Pourquoi ce nom "The Straps" ? Tout simplement en anglais "Les bretelles" en accord assurément avec les tenues vestimentaires traditionnelles.

Renseignements pratiques pour le concert :

- Entrée le jour du concert : 15€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

- Préventes : 12€ disponibles aux emplacements suivants :

* Librairie du Centre, 11, rue des Chasseurs Ardennais à Messancy

* Park Music à Arlon, 5, rue de la Poste

* Centre culturel d'Athus, 17, rue du Centre

* Office du tourisme de Longwy-Haut, Place Darche

* ou par virement sur le compte courant de l'asbl De Nouvelles Orgues pour Messancy : BE29 0004 3181 1664 avec en communication vos noms et nombre de personnes. Les billets seront à récupérer en billetterie le jour du concert.

Contact : 0470 / 893.46

www.orgues-messancy.be