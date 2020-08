" Mes Vacances au Bastogne War Museum " ce soir sur La Une Télé

En soutien aux musées et parce que la grande majorité des Belges passe ses vacances au pays, la RTBF propose des capsules de 3 à 4 minutes de mise en valeur des musées bruxellois et wallons : " Mes Vacances au Musée "

L’objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF (Cédric Wautier, Anne-Laure Macq, Tanguy Dumortier, Nicolas-Xavier Ladouce, Ophélie Fontana et Vincent Langendries, Elodie de Sélys, Gwenaëlle Dekegeleer, Fanny Jandrain,...), accompagnées de leurs enfants, vous proposent ainsi de les suivre au cours d’une visite guidée ludique et pratique. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu’il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Une belle occasion d’inciter les familles à tester les activités et autres ateliers qui font aussi la richesse de nos musées.

Après " Animalaine ", le musée vivant de la laine situé à Bastogne, que vous avez pu voir la semaine dernière, Armelle et ses enfants vous donnent rendez-vous ce mardi 25 août 2020 au " Bastogne War Museum " après le JT de 19h30 sur La Une.

La petite famille a découvert le fameux char américain Sherman, libérateur de la " Nuts City "; ils ont appris que la population était rationnée durant la guerre et ils ont pu voir les conditions de vie des citoyens lors des bombardements : ils se cachaient dans la cave de leur maison. La visite du musée nécessite une réservation préalable.

www.bastognewarmuseum.be

Notre collègue journaliste, Nicolas Guidi, a assisté au tournage de l'émission "Mes Vacances au Musée" consacrée au Bastogne War Museum ; Philippe Lorain l'a réveillé aux alentours de 7h50 afin de lever le voile sur quelques coulisses du tournage...