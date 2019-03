"Me Gusta" : 101 097 vues en 3 jours pour la chanson de la jeune marchoise Calie (Bande)

Moitié belge, moitié espagnole, la musique de Calie est latine, rythmée par le soleil et la bonne humeur. Cette jeune artiste originaire de Marche-en-Famenne (Bande) écrit entièrement ses chansons. Elle est partie l'été dernier à l'autre bout du monde, et a rencontré Patmal et El Chireno. Son titre "Me Gusta" est né de cette collaboration. Elle nous l'a fait découvrir en direct et en studio ce matin sur Vivacité !

Cela fait plusieurs années que Calie remue le ciel et la terre pour tenter de réussir dans le monde de la musique, car, pour elle, "tout est possible dans la vie pour celui qui croit en ses rêves et qui travaille dur comme fer sans jamais rien lâcher !"

Cette jeune marchoise (Bande) écrit ses chansons entièrement seule. L'été dernier, elle est partie, seule, à l'autre bout du monde (en République Dominicaine), pour tenter de rencontrer des personnes qui puissent croire en elle.

Et aujourd'hui, voici sa première collaboration qui s'appelle "Me Gusta". Avec les artistes Patmal et El Chireno. C'est un mix de plusieurs nationalités. Le titre a été lancé sur les réseaux sociaux le 20 janvier dernier à 20H00 et a obtenu 101 097 vues en 3 jours !!!

A présent, Calie compte continuer en tant qu'artiste solo. Elle a déjà écrit plusieurs chansons et un premier album est en préparation...

Voici le lien youtube pour voir le clip de "Me Gusta" ici

Calie était l'invitée en direct et en studio de Philippe Lorain ce mercredi vers 7h20 :