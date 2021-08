Matho & Xal : du rap ardennais et un nouvel album

Thomas Ledent de Libramont et Axel Istace de Bertrix forment le duo Matho & Xal. Les deux rappeurs sortent ce vendredi 20 août à minuit leur deuxième album. "Quartier Libre" sera disponible sur toutes les plateformes.

Trois ans après leur premier album, l’"Union Fait la Strophe", Matho & XAL ont décidé de remettre le couvert.

Tous les deux habitués à exercer dans un style de rap plus Old School, boom bap, ils ont cette fois décidé de sortir de leur zone de confort. Dix morceaux plus un bonus seront présents dans cet opus. Certains plus sombres, d’autres plus mélancoliques, en passant par des sons qui vous feront bouger la tête… Matho & XAL se sont donné "Quartier Libre" sur chacun des titres.

Plusieurs titres en duo, d’autres en solo et même des featuring avec des invités de qualité tel que K-OTIK ou encore Holin originaire lui aussi de la province.

Une pochette d’album réalisée par Studio NOE, Bertrigeois. Un clip réalisé par IPWT prod., bertrigeois. Et l’entièreté des morceaux enregistrés à Marche chez Zaprod Studio. C’est avec fierté qu’ils mettent en avant les personnes qui ont contribué à la création de l’album. La région a du talent !

Ils espèrent que les personnes qui écouteront leur album prendront du plaisir. Leur premier objectif est de partager leur passion et leur amour qu’ils ont pour le rap.