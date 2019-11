Match d'improvisation exceptionnel à Libramont

Match d'impro exceptionnel ce samedi à Libramont - © Tous droits réservés

Match d'impro exceptionnel ce samedi à Libramont - Luxembourg Matin - 07/11/2019 L’équipe de l’Habérézina affrontera un stoemp bruxello-libramontois créé pour l’occasion, composé de comédiens semi-professionnels et de comédiens de la FBIA. L’Haberézina est la plus vieille équipe d’impro de la province, créée en 2008 à Habay, comme son nom l’indique subtilement : une bande de jeunes improvisateurs très motivés, prêts à en découdre, s’amuser et apprendre. Et depuis, ça continue ! Aujourd’hui, l’Habé est une équipe vivante, bouillonnante de projets et animée par une quinzaine de personnalités aussi diverses qu’attachantes. Pierre Cobut, jouteur à l'Habérézina, était l'invité en direct et en studio de Philippe Lorain, ce jeudi vers 7h20 :