Martelange: les dentelles en bois de Julien Feller à découvrir d’Arlon à Berlin

Julien Feller, originaire de Messancy, expose bientôt au Palais à Arlon. Ses œuvres vont, ensuite, le conduire à Berlin lors de la Radical Craft 3. Le jeune ébéniste s’est spécialisé dans l’art difficile et minutieux des dentelles en bois.

Un parcours entamé dès son plus jeune âge

"J’ai démarré le travail du bois vers l’âge de 11 ans. L’âge aidant, je me suis spécialisé vers l’ébénisterie et la restauration de mobilier, explique Julien Feller. À 19 ans, j’ai démarré des études de sculpture sur bois à l’Institut Saint-Luc de Tournai. Pendant 3 ans, j’ai appris toutes les techniques ornementales traditionnelles. A l’issue de mes études, j’ai découvert Grinling Gibbons qui était le premier et le seul à avoir, au 17e siècle, sculpté de la dentelle. Inspiré par la chose, je me suis dit que j’allais essayer de créer des œuvres similaires. Après avoir réalisé ma première sculpture, j’étais relativement satisfait. Lorsque j’ai démarré mon activité en 2017, j’ai réalisé une nouvelle dentelle avec des acquis techniques plus précis et cela a donné le résultat qu’on peut découvrir actuellement dans mes dentelles plus fines et élégantes".

Une technique particulière et rigoureuse

La technique de Julien est basée sur l’idée du trompe-l’œil. Il recrée une dentelle avec le bois comme matériau. Son but est d’obtenir des résultats en bois aussi fins que la matière puisse lui permettre. Quand la sculpture est terminée, il laisse le spectateur trompé par ce qu’il voit et penser que, peut-être, il s’agit d’une véritable dentelle un peu salie.

2 expositions à venir

Julien Feller : "Grâce à mon travail j’ai la chance de pouvoir exposer à Berlin. J’ai eu le plaisir d’être invité à la Radical Craft 3 c’est une chance de pouvoir montrer le savoir-faire belge à l’étranger. De plus, je suis le seul représentant belge à cette exposition dédiée à des artistes venus de métiers d’art européens. Avant de me rendre à Berlin, j’expose à Arlon, au Palais, avec le groupe Osmoz’art. Je vais pouvoir faire découvrir mes dentelles au public local".

Les dentelles en bois de Julien Feller au Palais d’Arlon du 14 au 22 août 2021.