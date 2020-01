Maria Bodin comme Présidente du Jury du Tremplin du Rire à Rochefort

Pour la 40ème édition du Festival International du Rire de Rochefort (FIRR), c’est Vincent Dubois alias Maria Bodin, des Bodin’s, qui viendra présider le jury du Tremplin du Rire !

Vincent Dubois est né le 14 juin 1964. C’est à Abilly, petit village de Touraine, dans le Centre de la France, qu’il grandit heureux, entre quatre frères et sœurs, Fernand Raynaud, Louis de Funès, Bourvil et le Petit Prince.

En 1989, de la plume de Vincent, est né le personnage désormais mythique de la Maria Bodin. Après un début de carrière en solo, en 1994, au festival de Villard de Lans, il croise la route de Jean-Christian Fraiscinet, c’est le début d’une exceptionnelle complicité tant en scène, qu’en écriture. De cette heureuse rencontre naîtra le fameux duo les Bodin’s mère et fils. En 25 ans, à force de travail, de sincérité et de talent, ils sont devenus un véritable phénomène…Plus d’un million de fans ont vu leur dernier spectacle " Les Bodin’s Grandeur Nature " … 350 zéniths complets et ça continue de plus belle !!! Parallèlement, Vincent est metteur en scène et dirige un court de théâtre. Il travaille également régulièrement pour la radio, le cinéma et la télévision.

Les Bodin’s étaient venus au FIRR en 2008 ! 12 ans après, Vincent revient pour présider le Jury du Tremplin du Rire qui aura lieu du mercredi 20 au vendredi 22 mai. Vincent Dubois succédera aux nombreuses grandes personnalités qui ont endossé ce rôle à merveille : Chantal Ladesou (2017), Cécile Giroud (2018) et Elliot Jenicot (2019). Depuis toujours, le Tremplin d’humour a révélé de nombreux artistes… et ça continue !