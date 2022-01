Marche-en-Famenne : une chasse au trésor pour découvrir la ville grâce à l’application Totemus

Heidi Lapagne (chargée de mission à l’office communal du tourisme) : "Le parcours dans la ville, d’une longueur de plus ou moins 5 kilomètres, est ponctué de 19 étapes au cours desquelles il y a 15 questions et également des énigmes auxquelles il faut répondre pour connaître la prochaine destination de votre parcours. Les réponses aux questions sont disponibles sur place. Donc, il s’agit d’être vraiment attentif ".

Toutes générations confondues

Ce parcours s’adresse à un très large public. Comme l’explique Heidi Lapage. "C’est vraiment très gai à faire qu’on soit des grands-parents avec des petits-enfants ou encore pour un anniversaire. Il faut, bien évidemment disposer d’un téléphone adéquat mais, en général, à partir de l’adolescence, on a un téléphone. Et en plus, on apprend des choses. Nous avons essayé d’avoir un contenu accessible au tout public avec un langage simple".