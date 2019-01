Marche de la Chandeleur à Libramont : direction la foret de Bonnance...

Proposée au départ de la cafétéria du football de Libramont, la 8ème marche de nuit de la chandeleur organisée par le RCS Libramont prendra la direction de la forêt de Bonnance.

Comme les années précédentes, les organisateurs proposent 2 parcours ; l’un de 6 km ; l’autre, réservé aux plus assidus, de 10 km. Près de 95% des itinéraires sont tracés en pleine forêts sur des chemins balisés facilement accessibles.

Ce rendez-vous des amoureux du sport et de la nature est fixé au samedi 02 février. Les départs sont possibles à partir de 16h00 et jusqu’à 20h. A mi-parcours, vous pourrez vous réchauffer, sous le chapiteau, devant un feu de bois en dégustant ,vin chaud, soupe artisanale, chocolat chaud et bien sûr l’incontournable péket.

Dès votre retour à la salle, vous pourrez reprendre des forces en savourant les délicieuses crêpes ou le matoufet.

Le lendemain, soit le dimanche 3 février à partir de 10h40, le chapiteau sera " the place to be " pour les amoureux de sports moteurs. En effet, celui-ci a été installé en bordure de circuit, le long de la route Ourt- Séviscourt précisément à un peu plus d’un km du départ. Celui-ci étant fixé aux abords du parc à containeurs. A cet endroit, les concurrents auront à effectuer un double virage à angle droit. Assurément du spectacle en perspective.

Renseignements : 0478/47.26.62 - www.rcslibramont.be