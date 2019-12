Manon Lepomme ce 12 décembre au Rox (Rouvroy) - Luxembourg Matin - 03/12/2019 Manon Lepomme se produira sur la scène du Rox à Rouvroy le jeudi 12 décembre à 20h00 avec son spectacle « Non je n’irai pas chez le psy ». Manon est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son autodérision est sans limite et sa spontanéité déconcertante. On pense que Manon Lepomme est excessive ? Non, elle est juste entière ! Au lieu d'aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre autres, sa lutte contre sa gourmandise maladive, l'Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof. Le tout avec humour, folie et son petit accent belge ! Ce spectacle a été élu meilleur spectacle d'humour au Festival d'Avignon 2018. Plus d'infos sur www.manon-lepomme.be ainsi que sur www.bjc-gaume.be Manon Lepomme était l'invitée de Philippe Lorain ce mardi vers 6h20 :