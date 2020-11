"Mangez Fermier" : un large choix de produits locaux de qualité à Vielsalm

"Mangez Fermier" : une nouvelle coopérative à Vielsalm - Luxembourg Matin - 17/11/2020 « Mangez Fermier » est une toute jeune coopérative regroupant des éleveurs et producteurs locaux de la région de Vielsalm qui s’est créée dans un but commun : se rassembler pour grouper les productions et ainsi proposer au consommateur un large choix de produits locaux de qualité dans un même lieu : des légumes, des viandes (bœuf, porc, poulet), des fromages, des charcuteries, du miel… Ce sont Sarah Gathelier et Nathalie Delacolette de l'ADL de Vielsalm qui sont à l'origine de ce projet. L'occasion pour Luxembourg Matin de passer un petit coup de téléphone à Nathalie Delacolette, c'était ce mardi à 07h20...