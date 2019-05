Mai'li Mai'lo : un festival pas comme les autres qui fête son 10ième anniversaire...

Ces 1 et 2 juin 2019, la 10e édition de Mai’li Mai’lo vous mettra dans tous vos éclats, ceux de couleurs et de joie que vous pourrez partager avec les artistes invités, en herbe ou confirmés, dont les ateliers, les concerts, les jeux avec la nature du lieu, et ses divers publics, seront autant d’éclats qui relateront dix ans d'arts, saupoudrés, de-ci de-là, de quelques nouveautés, dans le domaine du Fourneau Saint-Michel qui, autrement, est un musée.

Mais que vous réserve donc cette 10e édition ?

En forme de compilation, cette année encore, vous serez donc accueillis par les éclats musicaux des Académies (Saint-Hubert et Bouillon) ou des Folk Dandies, vous retrouverez avec joie les amis du Festival que sont Benoît Maljean, Pilip l’Automate, l’interprète, auteur, compositeur Denis K, la caravane de Monique Voz ou le clown Brizzi, puis, en vous baladant, vous croiserez sûrement les personnages hauts en couleur ou l’imposant Hippo de Teatro Pavana, Les Oiseaux Chuchoteurs, Aïcha’s Crew, Clac et Balaclava.

Plus loin, vous rebondirez plus haut avec Benoît Charpe, qui chassera un moustique en monocycle, et vous prendrez part aux défis accrocheurs de la Cie Scratch, en équipes. Plus poétique, Gus et Valentin, de la Cie Hydragon, vous offriront un lent éclat d’équilibre en accord avec un accordéon, tandis que Mister Fred, le croque-mort, à travers ses objets manipulés, vous contera des historiettes qui seront loin d’être tragiques, que Not Pink Enough ne manquera pas de notes ni de rose, pour une diva excentrique, que les clowns d’Alta Gama auront le vélo acrobatique, et qu’en compagnie des Passes Tressées, vous comprendrez qu’une relation de couple, ça se complique.

Avec joie, vous assisterez aux jongleries de Jorik Cé sur son fil, quant aux marionnettes de Buguel Noz, elles vous parleront, sans fil, de liens et de justes échanges économiques. En suivant à la trace sonore les vieilles bandes enregistrées de Daddy K7, peut-être pourrez-vous sauvegarder l’un ou l’autre éclat de mélodies nostalgiques. En vous enjouant avec les jeux de Tyrnanog, ou en tournoyant sur les manèges Novacentral et de Dyptik, peut-être vos enfants connaîtront-ils des gaietés inédites, à moins qu’ils ne préfèrent les balançoires du Fourneau Saint-Michel, ou les jeux de bois disposés près de la chapelle.

A deux pas, le bibliobus rendra aux livres un accès facile, au moment où le facteur du Théâtre Oblique livrera ses lettres bucolicomiques. Des héros de BD

grandeur nature vous guideront vers plusieurs dessinateurs de la province, et vous aurez la chance de gagner l’un de leurs ouvrages. Des éclats de théâtre constelleront les planches, semés joyeusement par Le Temps qui Passe, le CEC d’Arlon, Sophie Didier, la Plume à l’Oreille, Zyriad Prod, Hop Hop Hop et Scène Impossip’. Michel Di Calogero et Sophie Clerfayt redonneront des couleurs à des contes pas trop historiques.

Des ateliers créatifs et artistiques vous donneront la possibilité de réaliser une fresque à la manière d’Hervé Thullet, ou des cartes postales, avec Véronique Bodson, Annie Dave et Pierrette Dieze. Afin de mettre vos corps en joie, rien de tel qu’une mise en jambe chorégraphique, dispensée par Yakaa Dance, Myalis et Julien, le Cyclo Danse, Marie Simon, Carine Granson, Flex Danse, le CRAB de Sainte-Ode ou Planet J d’Athus, ou une série de mises en rythmes, avec Sing’Arlon, Combo Rock Anim’Jeune de Bastogne, les Z’Open Mic Arlonais, Groupe Spécial Ak Eté, Cabaret Airblow, TriOrganico, TriObade, Wor, Busy Bee (gagnant de l’appel), Dark’ND, THDS, Letterbomb et Anoïa. Après ces exercices très physiques, pourquoi ne pas vous faire masser Thaï par Madame Strepenne, prendre un apéritif à base de sève de bouleau ou aromatisé, ou vous asseoir sur les canap’ des Maisons des Jeunes, afin d’y déguster une boisson rafraîchissante, ou un brin alcoolisée, si affinité ?

Ensuite, si vous souhaitez partager des éclats choisis de votre image, et si vous avez un début d’expérience, vous pourrez participer au casting cinéma, un concours de jeu face caméra, ou, sans expérience, vous faire tirer le portrait dans le photomaton des Maisons des Jeunes, faire votre portrait via des grimages,

ou vivre une rencontre humaine intense comme jamais vous n’en avez vécue en dépassant vos a priori et vos peurs avec La Source ASBL. Quelques minutes à offrir pour vivre une rencontre humaine inoubliable. Sans compter que vous pourrez vous joindre à bien d’autres activités (mölkky, boccia, parcours PMR et sensoriel, création de cosmétiques ou de produits d’entretiens, réalisation de pochoirs colorés...).

Et, lors de votre balade à travers bois, maisons ouvertes à toute visite et prairies, vous découvrirez, disséminées, les oeuvres plastiques de Cathy Weders, Laurent Trezegnies et des élèves de l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon ainsi que les expositions de peintures, dessins, photographies, artisanat, poésie… d’Article 27 en partenariat avec Le Centre Croix Rouge de Stockem, Hotton et Manhay, Vie Féminine, Mode d’Emploi, le CPAS de Bertrix et La Roche, l’Atelier de la Source de Bouillon, le CEC l’Atelier Justin Colin et l’ASBL Un OEil et Puis l’Autre.

Mais un anniversaire à chiffre rond se fête aussi par des surprises, des créations. Entre autres, et simplement pour vous en dévoiler quelques éclats, quelques couleurs, il y aura du graff’ végétal, des castelets à l’effigie d’artistes qui ont fait l’histoire de Mai’li Mai’lo, dans lesquels vous pourrez vous faire photographier,

Philippe Vauchel, avec Les D’Ardenne, une création spéciale, et l’ASBL Un OEil et Puis l’Autre (Xavier Al Charif), qui réalisera des collages sur le thème de ces

10 ans d’arts qui font chatoyer, chaque printemps, et, en 2019, les 1 et 2 juin, la nature et le patrimoine provincial.

Et l'entrée est entièrement gratuite !!!

Toutes les infos ici