Mai Créations – Le collectif de "Libramont-Chevigny, la Celte" partage son savoir-faire ce mercredi 1er mai

Mai Créations – Le collectif de Libramont-Chevigny, la Celte partage son savoir-faire -... Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la Commune de Libramont est fière de son patrimoine celtique. Depuis plusieurs années un panel d'acteurs libramontois valorise cette passion pour ce riche passé. Ces dernières années, ces partenaires avaient pris l'habitude de se réunir en septembre pour une fête mémorable à l'occasion des Journées du Patrimoine. Cette année, ladite fête sera reportée en septembre 2020 afin de vous offrir un événement de qualité encore plus inoubliable. Afin de ne pas vous laisser trop longtemps dans l'attente, le collectif tenait à vous rencontrer cette année. Retrouvez donc, plusieurs partenaires de Libramont-Chevigny, la Celte, le mercredi 1er mai, entre 14h30 et 17h30 au Musée des Celtes. Laissez-vous charmer par le travail manuel en réalisant, avec l'aide des animateurs présents, vos propres créations ! Programme de cet après-midi consacré à l'artisanat : – travail du bois avec l’AKDT; – atelier feutre avec la Stralette; – initiation au tissage et au filage et confection d’un jeu de société celte à partir d’un morceau de cuir avec le Musée des Celtes; – jeux de société animés par le Temps de rêver. Un bar sera tenu par les scouts de Libramont, vous pourrez y déguster la bière produite par notre partenaire, la Brasserie 4 L. Le collectif Libramont-Chevigny, la Celte est composé de : l'Office du Tourisme communal, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, À la main verte, la Pause Chocolat-Thé, la Stralette, La table créative de Marie, Les acteurs de Sophie et l'école Libr'and Pole, l’AKDT, la Bibliothèque communale, l'apiculteur Philippe Breulet, Le temps de rêver, la ferme de chez Armande et Compagnie, la brasserie 4L, les Scouts de Libramont, Verre de Lune, les Alpines de la Core, et, bien entendu, le Musée des Celtes ! Plus d'informations sur Libramont-Chevigny, la Celte : www.libramontlacelte.be Avec le soutien de l'Administration communale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Musée des Celtes de Libramont c’est : des collections, des expositions et des événements autour du thème des Celtes. Ces activités sont articulées autour de 3 pôles : la recherche scientifique, l’information au public et la sauvegarde du patrimoine. Julie Cao-Van du Musée des Celtes de Libramont, était ce lundi, l'invitée en direct de philippe Lorain vers 6h20 :