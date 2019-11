M Pokora, dernière tête d'affiche à Bertrix ?

Le mois de décembre n’a pas encore pointé le bout de son nez que l’affiche du prochain Baudet’stival by Bilia-Emond prend déjà une forme presque définitive.

Les organisateurs ont le plaisir d’annoncer aux fans du festival bertrigeois que c’est M Pokora qui présidera la dernière soirée de l’édition 2020, le dimanche 12 juillet.



Celui qui vient de recevoir le titre d’interprète masculin de l’année aux derniers NRJ Music Awards assurera le show avec son Pyramide Tour qui promet d’être bien plus qu’un concert. On sait l’interprète de "Tombé" habitué des grosses productions, mais cette fois les décors et jeux de lumière dépassent l’entendement. M Pokora promet de faire voyager son public hors du temps.



Ne traînez pas pour réserver vos places 3 jours car les 2.000 premiers ont déjà trouvé acquéreur. Le prix actuel de ces précieux sésames est fixé à 115€ et vous permettra d’aller applaudir, Zazie le vendredi, Patrick Bruel le samedi et M Pokora le dimanche en plus d’une trentaine d’autres concerts encore à annoncer dans les prochains mois.





Tickets :

www.baudetstival.be



LIBRAIRIE DE LA GARE :

Rue de la Gare / 6880 BERTRIX



GIGATOUR MONDIAL EXPRESS :

Centre Commercial l’Aliénau / 6800 LIBRAMONT



BRASSERIE DU GRAND ENCLOS :

Les Minières, 2 / 6832 SENSENRUTH



BRASSERIE DU GRAND ENCLOS :

Zoning du Wex Boucle de la Famenne, 6 / 6900 MARCHE



ARDENNE BOISSONS :

Rue de Marche,153 / 6600 BASTOGNE



DRINK SCAILLET :

Parc d’activité économique Rue de la Griotte,1 / 5580 ROCHEFORT