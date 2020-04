Lundi de Pâques : "Chasse aux... Peurs" (via skype) - Luxembourg Matin - 10/04/2020 Céline Asselborn du site internet www.demain-en-main.org, vous propose une séance gratuite, via skype, ce 13 avril 2020, lundi de Pâques, non pas une "Chasse aux Oeufs" mais une "Chasse aux Peurs", de circonstance en cette période de confinement liée à la pandémie du Coronavirus. Céline Asselborn a développé de nouveaux outils depuis la création de son site internet, destiné au départ, aux jeunes parents (portage bébé, signer avec les mains, ...) Ici, avec l'outil Hypn'Ose SAJECE pour les bébés, les enfants, les ados et les adultes, elle vous propose une séance "à distance" via skype ce lundi 13 avril 2020 à 20H15. Explications au micro de Philippe Lorain :