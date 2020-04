Lundi de Pâques : "Chasse aux Peurs"

C'est sans doute le lendemain de Pâques le plus difficile que nous allons vivre, étant tous confinés et ne pouvant pas tous profiter de ce beau soleil.... Une fin de week-end pascal pouvant être angoissant pour certains, en cette période de pandémie liée au Coronavirus. Certains remplaceront même l'incontournable chasse aux oeufs par une autre chasse, bien légitime en ces temps de pandémie mais beaucoup moins ludique : "La Chasse aux Peurs". C'est une idée de la toujours très positive Céline Asselborn, du site internet www.demain-en-main.org, qui proposera cette vidéoconférence totalement gratuite via Skype, ce lundi 13 avril à 20H15.

Céline Asselborn est une maman comblée de plusieurs enfants. Elle réside à Winville, village de la commune de Léglise, et, depuis des années, elle décuple son envie de partager le positif auprès de tous ceux dont elle s'occupe durant l'année, par le biais de différents ateliers. Les auditeurs de Vivacité Luxembourg la connaissent depuis une dizaine d'années, notamment quand elle prodiguait ses précieux conseils pour les jeunes parents (comme le portage bébé, signer avec les mains, ....) dans la matinale radio de Fanny Gillard.

Son site internet www.demain-en-main.org a développé au fil des années d'autres outils comme l'Hypn'Ose SAJECE solidaires pour adultes et ados. Ici, Céline vous aidera à trouver les clés qui ouvrent les portes de vos possibilités et elles sont infinies.

Son prochain rendez-vous proposé "à distance" (confinement oblige) est fixé ce lundi 13 avril à 20H15. Il s'adressera à une cinquante de personnes (préalablement inscrites par mail à l'adresse info@demain-en-main.org.) Elles recevront alors un lien pour se connecter à skype et participer ainsi à cette séance d'une durée de 3/4 d'heure.

C'est en regardant TV Lux et plus précisément l'interview du docteur Pegnyemb Mathurin, qui l'a motivée pour choisir ce thème ("Chasser ses Peurs"). Un des passages qui lui a plu est celui où le médecin prononça la phrase "Les peurs risqueraient d'être plus mortelles que le virus". L'autre phrase qu'elle a repérée dans ce reportage est "La peur est une chambre noire où se développe le négatif".

"L'hypnose SAJECE est un outil qui permet de voir, regarder la lumière du positif", insiste-t-elle

Modalités pratiques :

Depuis votre salon, votre chambre, un lieu calme où vous sentez bien et surtout où la connexion passe bien car ce sera via Skype

Bien penser à vous inscrire (même si c'est gratuit) en envoyant un mail à info@demain-en-main.org

Rendez-vous le lundi 13 avril 2020 à 20H15

Retrouvez l'interview de Céline Asselborn au micro de Philippe Lorain :