Luc Petit présente "Les Sonneurs de Noël" à Arlon - Luxembourg Matin - 11/12/2019 Parmi les spectacles féériques proposés par Luc Petit en cette fin d'année, nous avons épinglé pour vous ce mercredi matin : "Les Sonneurs de Noël". La Grande Cloche ne sonne plus. Quel drame pour le Sonneur dont la mission est d'annoncer l'arrivée de Noël. Il lui faut absolument trouver une solution au plus vite pour sauver Noël ! Vous partirez, accompagnés du Sonneur, à la rencontre de personnages atypiques et mystérieux qui vous plongeront dans une aventure rocambolesque à la recherche du son de la Cloche de Noël. Entre les boîtes à musique, les automates et les carillons, Luc Petit et Michel Teheux vous emmènent dans une spirale audiovisuelle féerique pleine de poésie. De la magie, des illusions, de l'humour, de la danse, le tout mis en scène avec brio pour régaler vos yeux et vos oreilles. Une odyssée remplie d'espoir qui vous replongera dans l'innocence de l'enfance, guidés par les cliquetis gracieux des percussions célestes de Noël. A découvrir absolument du 21 au 23 décembre en l'église Saint-Martin à Arlon (3 spectacles par jour !). Luc Petit était l'invité de Philippe Lorain ce matin à 7h20.