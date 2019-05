Louis Bertignac, Coeur de Pirate & Gabriella au LuxairTours Baudet’stival!

L’affiche du festival bertrigeois s’agrandit encore avec des noms flamboyants ! Voyez plutôt :



Samedi 13 juillet :



LOUIS BERTIGNAC



Parolier, guitariste et cofondateur du groupe de rock français Téléphone, avec lequel il a vendu près de six millions de disques, il entame une carrière solo à partir de 1986. Il est connu dans sa carrière solo pour la chanson ‘Ces idées-là’.

Il était membre du jury dans la version française dans The Voice et fin 2018 paraît ‘Origines’, un album de reprises réinterprétées.





COEUR DE PIRATE



Les 150 concerts à guichets fermés donnés dans plus de 10 pays (Canada, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, etc.) durant la tournée ‘Roses’ont achevé de faire de Cœur de pirate une valeur sûre et fédératrice sur les planches. Valeur sûre que se sont arrachés les plus gros festivals canadiens et européens. Au terme de cet épisode, une urgence créative s’est fait sentir et en tout juste trois mois, son quatrième opus s’est formé, à temps pour célébrer ses 10 ans de carrière.





Dimanche 14 juillet :



GABRIELLA



Auteure-­compositrice-­interprète au talent remarquable, Gabriella offre un spectacle où l’intégrité, l’émotion et la profondeur dominent. Sa voix touchante navigue entre les frontières du folk et de la pop. Les images émergent comme si chaque note contenait une histoire. On se laisse porter par sa perception positive et humaniste.





Pour réserver vos tickets sur www.baudetstival.be

!! NOUVEAUTE 2019 !!



Une deuxième scène fera son apparition dans l’enceinte du festival. En alternance avec la scène principale, sa programmation sera axée sur les groupes régionaux émergents.