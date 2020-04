"Lockdown Games" : des milliers de familles s'affrontent en ligne pour combattre l'ennui

Il s'agit d'une initiative à petite échelle pour offrir aux enfants confinés à la maison ainsi qu'à leurs parents, une alternative à l’ennui pendant la crise du Coronavirus.

Les Lockdown Games, ou si vous préférez en "Français dans le texte", Jeux de Confinement, consistent en un jeu de photos amusant, rassemblant cinq fois par semaine (du mercredi au dimanche) entre 200 et 250 familles belges dans une seule partie !

Comment ça marche ?

Avant le début de la partie, les participants inscrits reçoivent un code et un certain nombre de missions pour la journée. Toutes les missions et les énigmes restent aussi, pendant ces vacances de Pâques, adaptées aux temps de quarantaine et peuvent être exécutées parfaitement dans la maison ou dans le jardin. Pour chaque mission des points sont attribués, ce qui permet de faire un classement des participants et finalement le choix du gagnant. Les plus belles photos peuvent être vues sur la page Facebook de Das Box.

Les Lockdown Games sont organisés gratuitement jusqu’à la fin des mesures de confinement liées à la pandémie du Covid-19. Pour y participer il suffit de surfer sur dasbox.be/participez

Pour plus d’information, contactez Kristof Van den Branden

par mail à kristof@dasbox.be ou par tél au 0478 88 30 13

plus d'infos sur www.dasbox.be

Retrouvez Kristof Van den Branden, Managing Director de la société "DasBox" basée à Gand, au micro de Philippe Lorain :