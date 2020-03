Lockdown Challenge : "Communiqué présidentiel" du comédien bastognard Stany Paquay - Luxembourg... Le Gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a mandaté l'humoriste et comédien bastognard Stany Paquay (avec de nombreuses autres "personnalités" de la province comme le footballeur Thomas Meunier originaire de Sainte-Ode) de communiquer auprès des jeunes notamment pour qu'ils adoptent un comportement responsable. Voici son "communiqué présidentiel" : Les amis n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le mouvement soit le plus large possible ! Nous allons traverser cette période Chez soi MAIS ensemble ! Alors les soirées clandestines, les happenings de thugs c'est fini, je vous propose vachement mieux... Quoi ? les #CoronApero Tous les vendredis du Lockdown dès 18h00 on partage une photo, vidéo ou autre, sur les réseaux ! Un café, un thé, une bière (avec modération) peu importe ! Tu peux nommer trois amis qui devront poster leur photo avec le hashtag Tu peux publier une blague, un quizz, un blindtest, une vidéo de toi dansant la Macarena... tout ce qui pourra "enjailler", ambiancer nos CoronApéros ! Tu peux mettre sur l'appui de fenêtre, sur la fenêtre, sur la voiture... un drapeau belge pour montrer ta solidarité et remercier les urgentistes, infirmier.e.s, médecins, policier.e.s, enseignant.e.s et autres qui mettent tout en oeuvre pour notre santé et celle de nos proches Tu peux aussi partager cette vidéo car en Belgique, plus qu'ailleurs, l'union fait la force ! https://www.facebook.com/stanymadeinbastogne/videos/2787329221364757/UzpfSTE3MTExOTU3Mjk2NDg3ODoyNzgwMTYzNTg4NzI3MTE3/ Je compte sur toi ! A vendredi SP #NomDiDju #Coronavirus #Covid19 #Begov #ProvincedeLuxembourg #Belgium #ChezsoiEnsemble #StayHome #CoronApéro #CoronApero